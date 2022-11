TIM faz chamamento de startups para inovação 5G no agro

Seleção, no entanto, é limitada à startups presentes no Cubo Itaú

Após o recém lançamento do TIM Hub 5G dentro do Cubo Itaú, núcleo de fomento ao empreendedorismo tecnológico, a operadora convoca startups para apresentar soluções voltadas ao agronegócio baseadas no 5G.

A proposta é dar todo o apoio técnico da operadora, em parceria com um ecossistema de fornecedores, e identificar oportunidades de soluções que tratem, principalmente, de processamento de dados em tempo real, de mecanismos para mitigação de erros na cadeia de produção do agronegócio e de soluções que ofereçam uma visão fim a fim de todas as etapas do ciclo produtivo.

As inscrições estão abertas para as startups associadas ao Cubo até o dia 11 de novembro no site do Cubo Itaú, e a seleção de projetos acontecerá durante o mês de novembro. Em dezembro, serão feitos os primeiros testes e MVPs, e a avaliação de resultados acontecerá em janeiro de 2023.

Para Marcos Vassali, Diretor de Business Development & Innovation da TIM, “A proposta é integrar diferentes áreas de negócio na TIM para chegar à melhor avaliação de projeto. Estamos em busca de soluções que agreguem à demanda de nossos clientes e parceiros no agronegócio, em um formato em que todos ganham”.

O Hub TIM 5G foi inaugurado em agosto de 2022, e tem como objetivo dar suporte a projetos de startups e criação de novas aplicações. Ele conta com integração com os demais hubs do Cubo Itaú e tem por objetivo oferecer características diferenciadas para o desenvolvimento de soluções para a tecnologia, como Cloud, Rede Privada, bandas milimétricas, Edge Computing e APIs. A TIM está presente no Cubo desde 2016, e iniciou os primeiros testes com tecnologia 5G em 2018.

Com o chamamento Hub 5G TIM, a operadora dá sequência a iniciativas lançadas desde o ano passado. Em novembro, a parceria com a AgTech Garage, hub de inovação sediado em Piracicaba (SP), recebeu 45 projetos, e selecionou uma empresa para a realização de testes no Centro de Pesquisa da TIM. Na ocasião, a empresa se destacou por oferecer uma solução de controle de irrigação inteligente pronta para o mercado.

