TIM faz acordo com Governo do Rio na área de cidades inteligentes

Empresa Enel X e Leonardo, todas de origem italiana, firmaram o mesmo memorando de intenções com o governo do Rio para propor um modelo de cidades inteligentes

A Enel X Brasil, a Leonardo e a TIM firmaram nesta terça, 1º, um acordo de cooperação com o Governo do Rio de Janeiro pelo desenvolvimento de cidades inteligentes. A cerimônia se deu no Palácio da Guanabara, na capital fluminense.

As três empresas vão iniciar o estudo de soluções conjuntas para transformar o Rio de Janeiro em modelo de cidade inteligente, segura e resiliente. As três empresas oferecerão ao Brasil soluções integradas para as necessidades urbanas da capital do estado.

Pelo acordo, cada empresa desenvolverá e fornecerá soluções nas áreas de transporte, conectividade, transformação digital e energia. A parceria também vai identificar outras cidades cuja implantação do modelo de cidades inteligentes pode ser aplicada.

O acordo prevê a entrega de serviços eletrônicos conhecidos como e-city, e-home, e-mobility, e-industries e também serviços digitais financeiros. Traduzindo, tratam-se de tecnologias de segurança e conectividade integradas a uma série de sensores inteligentes, de medição do clima e nível de poluição, e de sistemas de recarga pública para veículos elétricos.

Para empresas e edifícios públicos, a parceria prevê a disseminação do conceito de eficiência energética, por meio do desenvolvimento de soluções de engenharia, oferta de energia renovável em usinas de geração distribuída e uso de plataformas de monitoramento em tempo real para climatização.

Mario Girasole, vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM Brasil, reforça a importância das parcerias para o desenvolvimento de projetos de transformação digital pelo país: “Ao aliar conectividade com a oportunidade de oferecer serviços integrados, que contribuem para o desenvolvimento das cidades e da indústria nacional, estamos dando mais um passo para a transformação digital que precisamos e beneficiando principalmente a população. Nossa expectativa é que a parceria que fechamos hoje com o Governo do Rio de Janeiro para viabilizar novas soluções de IoT seja um grande exemplo do que podemos oferecer e proporcionar a outras cidades e estados”. (Com assessoria de imprensa)

