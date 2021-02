TIM fará cobertura 4G em minas da Anglo American

A TIM anunciou hoje, 12, que será a fornecedora de conectividade 4G em plantas da mineradora Anglo American. Será instalada rede LTE e, cinco unidades operacionais, localizadas em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As unidades produzem níquel e minério de ferro.

O contrato marca a entrada da TIM na vertical. O setor de mineração faturou em 2019 R$ 153 bilhões e foi responsável pro 4% do PIB daquele ano. Serão empregadas ali soluções corporativas que permitem habilitar a gestão remota de equipes, o acompanhamento em tempo real do transporte de cargas e o monitoramento de propriedades.

Pelo acordo, a TIM vai ampliar a cobertura 4G nas cidades de Barro Alto e Niquelândia (GO), o que permitirá à Anglo American incrementar a gestão de até 44.000 toneladas de ferro níquel por ano. A operação é responsável pela principal produção global de níquel do grupo, aplicado principalmente na indústria de aço inoxidável.

Nos municípios mineiros de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas (MG) está a planta do Minas-Rio, responsável pela extração e beneficiamento de minério de ferro. De lá, o produto segue via mineroduto para o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). No porto, a empresa possui uma planta responsável pelo processo de filtragem do minério de ferro que será exportado. (Com assessoria de imprensa)