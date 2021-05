TIM expande ofertas para pacotes Black Família 25 GB e 30 GB

A TIM levou suas ofertas do pacote Black, para além do TIM Black Família. Agora, clientes do TIM Black 25GB e do TIM Black Família 30GB poderão optar pelo HBO GO ou YouTube Premium, sem pagar a mais por isso. Antes, a escolha estava restrita aos planos acima de 60 GB.

A ideia da expansão é que a operadora funcione como uma integradora de conteúdos. O pacote TIM Black 25GB também irá ofertar assinaturas do TIM Music by Deezer, TIM Banca Virtual, Ebook Premium e TIM Segurança Digital. A internet não utilizada acumula para o mês seguinte e a navegação no Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp não desconta da franquia. As chamadas são ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Os clientes têm ainda um pacote de dados mensal para usar em viagens por países das Américas, como Estados Unidos e Chile. O serviço continua a custar R$ 149 mensais.

Além disso, usuários do TIM Black e do TIM Controle podem acessar e contratar assinaturas na loja do MEU TIM, lançada em novembro do ano passado para o TIM Black Família. No aplicativo, os clientes do último grupo poderão assinar os streamings Telecine, Band News, Band Sports, Estádio TNT Sports, TIM Vídeos by Looke, Cartoon Network, Chefsclub e TIM Tô Aqui Premium. A Netflix ainda não está disponível para o TIM Controle, mas a empresa informou que o streaming chegará a esses clientes em breve.

Inicialmente, usuários do TIM Controle precisarão pagar pelos serviços escolhidos via cartão de crédito. No futuro, haverá a opção de inserir os pagamentos na fatura da TIM. Os usuários do pós-pago também têm acesso a esse portfólio e contam com as opções TIM Games, TIM Games for Kids e TIM Segurança Digital. (Com assessoria de imprensa)