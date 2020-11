TIM estima iniciar operação de rede OpenRAN daqui 3 anos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

CTIO da empresa afirma que desenvolvimento do padrão é uma jornada que ainda demandará esforços para ser usado em larga escala no mundo, embora o cenário seja favorável por conta do apoio de várias operadoras.

Muito tem-se falado das redes móveis desagregadas, conceito conhecido por OpenRAN. Alternativa às redes móveis de acesso que usam tecnologia proprietária de ponta a ponta, na OpenRAN diferentes fabricantes de desenvolvedores de software podem se conectar às estações para ampliar a oferta de serviços das operadoras.

Mas o padrão ainda é novo no mundo, e não deve chegar tão cedo ao Brasil. Conforme o CTIO da TIM, Leonardo Capdeville, a operadora só deve lançar uma rede neste padrão daqui a três anos.

PUBLICIDADE

Ao participar de live realizada pelo site Teletime hoje, 24, Capdeville lembrou que o desenvolvimento de um padrão tecnológico demanda tempo. No caso da OpenRAN, os trabalho começaram há cerca de dois anos, e ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as tecnologias empregadas estejam maduras o suficiente para entregar a confiabilidade e segurança que as teles esperam.

“É uma jornada que precisa ser forçada. É importante que nós comecemos a entender e a participar das discussões de padronização da OpenRAN. Daqui a alguns anos, com a adesão que vemos de grandes operadoras em outros países, vejo que será escalável e utilizada no mundo”, avaliou.

A TIM aposta na padronização OpenRAN. A empresa está construindo, em parceria com o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, um campo de testes para experimentar redes baseadas no modelo. Os testes são abertos a interessados, como desenvolvedores e fabricantes.

O CEO da empresa, Pietro Labriola, defendeu recentemente, que se o Brasil abraçar a OpenRAN poderá tirar o atraso da 5G e até criar um diferencial competitivo e exportar inovação.

Capdeville reiterou tal ponto de vista do chefe: “A partir do momento que começa a ter grupo de operadoras com fator de escala interessados nesses desenvolvimento, acredito sim que teremos em três anos capacidade de operar nesse padrão. E é importante que o Brasil participe dessa discussão. Poderemos até almejar a indústria nacional participando desses desenvolvimento”, concluiu.

O nível de maturidade o OpenRAN para adoção em massa pelas teles ainda não é consenso no setor. Para a Ericsson, também serão preciso mais três anos. Já para a Claro, a tecnologia estará pronta já em 2021. Além da TIM que aposta no desenvolvimento em parceria com o Inatel, no Brasil a Vivo já testa o padrão em duas cidades do Nordeste.