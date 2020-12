TIM, Ericsson e Qualcomm batem recorde de velocidade 5G com mmWave em longa distância

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Em experimento realizado em Roma, as empresas alcançaram uma velocidade de 1Gbps no espectro de 26 GHz a uma distância de 6,5km entre a torre e o dispositivo

TIM, Ericsson e Qualcomm conseguiram alcançar uma velocidade de 1 Gbps na frequência 26 GHz de ondas milimétricas (mmWave) a uma distância de 6,5 km entre o dispositivo e a torre de celular. Esse foi um recorde mundial em ultra banda larga de longa distância com tecnologia 5G aplicada em redes fixas se fio (FWA). A velocidade da aplicação real de tráfego de web foi de 700 Mbps.

Para o experimento, as empresas empregaram rede da TIM e antena da Ericsson AIR 5322. Também, foi utilizado uma nova geração de dispositivos CPE 5G, o AurusAI, da fabricante Casa Systems. Os dispositivos dispunham do sistema Snapdragon X55 Modem-RF, da Qualcomm. A rua Oriolo Romano na cidade de Roma, Itália, abrigou a instalação.

Em breve, outro teste ocorrerá na comuna italiana de Fronte. Localizada na província de Turim, a região ainda não possui soluções de conectividade. Uma antena mmWave com uma alta capacidade de conexão de rádio 5G já foi preparada na comuna. O intuito disso é que usuários experimentem a velocidade do FWA 5G. Depois, os parceiros selecionarão outros distritos industriais para que empresas B2B testem a tecnologia.

PUBLICIDADE

As empresas afirmaram que o novo recorde indica que a aplicação do 5G mmWave é viável para uma cobertura mais ampla, e não apenas para áreas urbanas e de alta densidade. Essa conexão se aplicaria, especialmente, em locais que não contam com cobertura de fibra óptica.

Em geral, o 5G mmWave não dispõe de grande penetração, o que dificulta sua expansão para grandes áreas. Durante o teste, a presença de um potente CPE com visada para a torre da TIM foi uma das razões para que a conectividade alcançasse a marca de 6,5 km. Isso aponta a possibilidade de aplicação na tecnologia em banda largas residenciais. (Com assessoria de imprensa)