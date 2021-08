TIM, Ericsson e MediaTek finalizam teste piloto 5G no Brasil

Empresas testaram uso da faixa de 3,5 GHz com 5G Standalone e seu comportamento no funcionamento conjunto com 5G DSS na faixa de 2,6 GHz, para fins de ampliação da cobertura

A TIM, a Ericsson e a MediaTek concluíram o primeiro teste piloto do Brasil em 5G. As empresas realizaram o piloto ao longo de todo o mês de julho na cidade de Itajubá/Minas Gerais, a partir da infraestrutura de rede da TIM.

O trio usou a tecnologia Carrier Aggregation da Ericsson e Mediatek em arquitetura 5G Standalone. Utilizaram ainda frequências TDD (que avaliam a oscilação do sinal por tempo) e FDD (que avaliam a oscilação por frequência) com base em numerologias distintas. O objetivo era medir a capacidade de ampliação da cobertura, que chegou a um índice de 65% na banda média.

O teste contou com o uso do chipset Dimensity 1100, da MediaTek e do rádio 5G AIR 3239 da Ericsson. Os equipamentos operaram em 100MHz de banda média e da feature Ericsson Spectrum Sharing (ESS), ativada em 10MHz na banda de 2600MHz.

Os resultados destacaram que foi possível cobrir uma área significativamente maior se beneficiando dos 100 MHz de banda disponíveis na faixa de 3,5GHz. Isso demonstra a possibilidade de agregar e estender a cobertura do 5G na banda C TDD fazendo uso das frequências FDD atuais.

Carrier Aggregation

A tecnologia Carrier Aggregation (CA) é uma das principais ferramentas para a implementação do 5G na frequência 3,5GHz. Ela permite que mais usuários possam se beneficiar do serviço graças à extensão da cobertura que garante.

Em conjunto com o Ericsson Spectrum Sharing (ESS), o CA transfere parte da sinalização que limita o alcance em 3,5GHz para outra portadora 5G em banda mais baixa compartilhada com o LTE, por meio do ESS. O que resulta em um aumento expressivo da cobertura 5G. Em cenários com implementação da arquitetura standalone, o CA é ainda mais importante, uma vez que não há uso de uma portadora âncora em 4G para escoamento do tráfego de uplink. (Com assessoria de imprensa)