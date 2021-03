TIM entra em negociação exclusiva com a IHS para venda da Fiberco

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

IHS entrou no Brasil em fevereiro de 2020, após comprar a paulista Cell Site Solutions. Administra atualmente 2.230 sites no país.

A TIM avisou hoje, 4, ao mercado que entrou em fase de negociações exclusivas com a empresa IHS para a venda do controle da Fiberco, sua unidade de rede óptica de acesso. O anúncio segue a antecipação, na última semana, de que o negócio pode ser fechado ainda neste mês de março. A operadora não revelou valores ou condições que estão sendo negociados.

A IHS é uma provedora de infraestrutura de telecomunicações, focada em mercados emergentes e atuação em 9 países da África, Oriente Médio e América Latina. No mundo, tem mais de 28 mil torres e busca a expansão da cadeia de valor nos serviços de infraestrutura além das torres.

A empresa tem presença no Brasil desde fevereiro de 2020, quando comprou a Cell Site Solutions, provedora de infraestrutura de telecom, sediada em São Paulo. A CSS foi fundada em 2012 e detém um portfólio de sites construídos sob demanda para as operadoras de telecom na modalidade BTS (Built to Suit). Administra 2.230 sites, entre torres, DAS e microcélulas.

Construída em cima da rede óptica da AES Atimus, comprada em 2011 pela TIM por R 1,6 bilhão (número da época), a Fiberco da TIM também tem maior parte da cobertura no estado de São Paulo.

Conforme a IHS descreve em sua página na internet, o investimento no Brasil é uma de suas prioridades para crescer. “O Brasil é o maior mercado de telecomunicações da América Latina e uma excelente plataforma para crescimento na região. A topografia do Brasil e suas densas áreas urbanas, assim como a recente retomada do crescimento econômico, criam fatores macroeconômicos favoráveis para desenvolvimento de redes 4G e 5G”, observa a empresa.

No mundo, o grupo tem investimentos nos seguintes países: Nigéria, Camarões, Costa do Marfim, Ruanda,

Zâmbia, Kuwait, Colômbia, Peru. O CEO no Brasil é Rodrigo Medeiros, que já comandava a Cell Site.