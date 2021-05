TIM e Nokia lançam 1º piloto 5G Standalone Agro do país

Iniciativa é realizada junto com a Associação Matogrossense de Produtores de Algodão e apoio do ConectarAGRO

A TIM, em parceria com a Nokia e a Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, lançaram hoje, 11, o primeiro piloto 5G Standalone (SA) para o agronegócio do país.

A Nokia desta vez lidera a iniciativa de Agricultura 4.0 com a TIM, que está em seu segundo projeto, da série de 20 que o Ministério das Comunicações (MCOM) apresentará até o final do ano usando o 5G em diferentes áreas. O primeiro foi apresentado semana passada, com a ativação de rede no Palácio do Planalto, em Brasília, e demonstração de uma solução de segurança em parceria com a Ericsson.

No caso de hoje, a proposta foi demonstrar o uso de 5G Standalone, ou 5G “puro”, para o aumento da produtividade e inovação no agronegócio e que também apoiará a inclusão digital no campo.

Participaram também as empresas membro do ConectarAGRO, associação que defende o uso de tecnologias abertas em áreas rurais. O evento contou com a presença do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, e da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Entre as demonstrações, estavam disponíveis transmissões em tempo real de vídeos feitos em 4K e produzidos com drones. As imagens captadas e acompanhadas remotamente podem ajudar na inspeção do plantio. O 5G SA será essencial também para habilitar soluções aplicadas à colheita e ao manejo agrícolas, relacionadas tanto à gestão de equipamentos, quanto à comunicação entre colaboradores.

Para o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, “o 5G vai fazer que o nosso agro cresça 20% a mais, em média”.

O ConectarAGRO, formado pela AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec, TIM e Trimble, já promoveu, desde seu lançamento em 2019, conectividade via banda larga 4G de 700 MHz para mais de 6 milhões de hectares de áreas rurais em todo o Brasil, sendo que mais da metade das propriedades tem até 100 ha. Até o momento, mais de 25 mil quilômetros de estradas e rodovias foram cobertos e acima de 600 mil pessoas em áreas rurais beneficiadas. (Com assessoria de imprensa)