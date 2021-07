TIM e Kroton anunciam parceria em edtech

Por meio de um mecanismo de remuneração baseado em objetivos, a TIM poderá se tornar acionista minoritária, com até 30% das ações da Ampli, edtech do grupo Cogna Educação

A Kroton, vertical B2C de ensino superior da Cogna Educação, e a TIM firmaram uma parceria com foco na oferta de cursos 100% digitais. Pelo acordo, a startup Ampli, do grupo de educação, será oferecidas aos clientes da operadora. A plataforma reúne mais de 400 cursos livres, 250 de graduação e pós-graduação ligadas a profissões do futuro, no formato de Ensino à Distância (EaD).

Por meio de um mecanismo de remuneração baseado em objetivos, a TIM poderá se tornar acionista minoritária com até 30% da nova empresa, de acordo com as captações de alunos que realizar.

A Ampli é um produto 100% digital criado pela Kroton e desenvolvido para ser usado no celular, consumindo o mínimo de dados e memória do aparelho. A edtech tem atualmente 15 mil alunos matriculados. O produto será oferecido aos mais de 50 milhões de usuários da TIM. Para a operadora, a parceria se encaixa na sua estratégia de transformação digital, por meio de acordos que criem valor para sua plataforma de clientes e gerem novas receitas para a companhia.

A Kroton aportará na nova sociedade sua plataforma tecnológica, conteúdos, credenciamento EAD e marca, além do time de gestão, e estima que poderá crescer em 20% sua captação anual de alunos no segmento EaD, que em 2020 foi superior a 400 mil alunos.