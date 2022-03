TIM e Gilat implantaram 1 mil sites de backhaul 4G por satélite

A TIM e a Gilat comunicaram hoje, 28, que o projeto Sky Coverage superou a marca de 1 mil sites pelo país. O projeto cria um backhaul 4G a partir de conexão por satélites. Os sites LTE utilizam energia solar, com foco em locais de difícil acesso.

Em menos de um ano de operação, o projeto está presente em distritos, rodovias e resorts de seis estados, e é fundamental também para ampliar a conectividade do setor de agronegócio, especialmente para equipamentos e investimentos em Internet das Coisas (IoT). A iniciativa está também atrelada às metas de uso renováveis de energia, ecoeficiência e acesso à conectividade da operadora.

A Gilat Satellite Networks é uma empresa israelense. Ela fornece a plataforma SkyEdge II-c para o Sky Coverage funcionar. Com esta parceria, a TIM conta com o maior backhaul de satélite 4G da América Latina.

Marco Di Costanzo, Diretor de Engenharia de Redes da TIM Brasil, reforça a importância do projeto e de parcerias efetivas para o sucesso da implementação: “Temos orgulho de chegar a um número tão expressivo de sites com backhaul implementado pela Gilat e assim, seguir com Sky Coverage, um projeto pioneiro TIM de cobertura 4G. Conectar o campo e áreas remotas faz parte das prioridades da operadora, dentro de sua meta de 100% de cobertura 4G até o final de 2023. Estamos trabalhando para ampliar o projeto a cada dia, transformando a realidade de vilas e áreas remotas, e levando conectividade para todos”.

“Através do trabalho inspirador com a TIM Brasil, conseguimos demonstrar, mais uma vez, como os serviços da Gilat e a solução líder de backhaul via satélite 4G agregam valor inigualável aos nossos parceiros, além de melhorar a vida das pessoas em todo o mundo e auxiliar para reduzir a exclusão digital”, disse Michal Aharonov, diretor comercial da Gilat. (Com assessoria de imprensa)

