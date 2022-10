TIM e Algar Telecom assinam acordo de MVNO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Pelo acordo, Algar Telecom será operadora móvel virtual (MVNO) autorizada a compartilhar da rede da TIM em todo o Brasil. Negócio é selado no mesmo mês em que a companhia mineira foi obrigada pela Anatel a abandonar prática de roaming permanente.

A TIM e a Algar Telecom anunciaram hoje, 30, a celebração de acordo de MVNO (sigla em inglês para mobile virtual network, ou operadora móvel virtual). Pelo contrato, haverá o compartilhamento de infraestrutura para prestação de serviços de rede móvel virtual a partir da rede da TIM.

PUBLICIDADE

Este é o primeiro acordo de operação móvel virtual assinado após a homologação, pela Anatel, da nova oferta de atacado da TIM, que cumpre um dos condicionantes da anuência da venda da Oi Móvel.

O próximo passo é a obtenção das aprovações regulatórias, incluindo outorga pela Anatel para a implantação da operação.

“Já atendemos cerca de 88% dos usuários de empresas MVNO no Brasil e a assinatura do contrato com a Algar Telecom é mais um marco nesse modelo de negócio”, afirma Mario Girasole, vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM Brasil.

Para o executivo, a parceria mostra que a operadora atende às exigências de competição no mercado móvel desejados pelo regulador.

“Este acordo tem especial relevância, pois é e o primeiro baseado na nova oferta de atacado recentemente aprovada pela Anatel, reafirmando o protagonismo e o compromisso da TIM com o ambiente competitivo”, diz Girasole.

Renato Paschoareli, vice-presidente de Estratégia e Regulatório da Algar Telecom, destaca que “a companhia, que já operava como uma MVNO credenciada, passa agora a ser uma MVNO autorizada da TIM, ampliando sua capacidade de atuação e reforçando seu compromisso com a qualidade do atendimento aos seus clientes”.

A diferença entre operadora virtual credenciada e operadora virtual autorizada diz respeito ao grau de compromissos assumidos junto ao regulador. A autorizada obedece às mesmas regras que uma operadora de telefonia móvel com espectro próprio deve atender, mas depende do compartilhamento de rede.

Já a credenciada, modelo anterior da Algar, representa a operadora de origem na venda dos serviços. Ambos os contratos precisam ser informados e autorizados pela Anatel.

A TIM tem presença nacional, especialmente com redes 4G na faixa de 700 MHz. A companhia também cobre 7 milhões de hectares de área rural, por meio da iniciativa Conectar Agro.

Recentemente, a Algar perdeu na Anatel processo na qual defendia a prática do roaming permanente de dispositivos IoT, vendidos fora de sua área de cobertura utilizando redes de Claro e Vivo.

Embora detalhes do contrato com a TIM não sejam conhecidos, espera-se que com ele a operadora mineira possa manter o serviço IoT em nível nacional.

PUBLICIDADE