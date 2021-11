TIM e AgTech Garage selecionam startups para testes com 5G no agronegócio

A ideia é avaliar aplicações que possam entrar em operação comercial junto com as redes 5G SA, em 2022.

A TIM e o AgTech Garage abriram chamada para projetos voltados à próxima geração de redes móveis, o 5G. As empresas vão selecionar startups interessadas em testar as aplicações no laboratório da TIM no Rio de Janeiro, em formato de Prova de Conceito (POC).

Esta é a primeira chamada para projetos no agro em 5G promovida por uma operadora, e a ideia é avaliar, desde já, aplicações que possam entrar em operação comercial após a viabilidade da rede, em 2022.

A TIM e o AgTechGarage já fizeram chamamento relativo ao 4G no passado. Em agosto de 2020, a operadora buscou soluções de conectividade para eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Na ocasião, a seleção de projetos contou também com empresas parceiras, como Amaggi, Adecoagro, Jalles Machado e Citrosuco, que contribuíram para avaliar os projetos de acordo com a perspectiva do produtor. Mais de 50 projetos foram enviados, e três startups foram selecionadas: Perfect Flight, Adroit Robotics e Tarvos.

Dessa vez, as inscrições vão até 11 de novembro. Ainda este mês, dia 26 de novembro, as startups inscritas vão apresentar seus projetos a representantes da TIM e da AgTech Garage. (Com assessoria de imprensa)

