TIM deve chegar a todas as cidades de PE e MG até 2022

Para cumprir com as obrigações estabelecidas pelo TAC da Anatel, a operadora levará a 4G a mais 23 cidades pernambucanas e 155 mineiras até o fim de 2021

A TIM apresentou nesta semana aos estados de Minas Gerais e Pernambuco seu plano de levar a 4G a todos seus munícipios. Em Pernambuco, isso incluirá chegar a mais 23 municípios até o fim deste ano, instalando 183 antenas em 67 localidades. Já em Minas Gerais o prazo se estende até 2022 para alcançar todas as 853 cidades do estado com a tecnologia. Para este ano, 155 cidades mineiras irão receber a 4G, chegando a 810. Até 2023, todos os municípios brasileiros deverão ter acesso à conectividade 4G.

As metas estão previstas pelo Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) firmado entre a TIM e a Anatel assinado em junho de 2020. A medida converteu R$ 638,9 de multas da operadora em obrigações de expansão da cobertura até 2023. Conforme o acordo, a operadora deverá levar a 4G a 369 municípios que possuem apenas banda larga 3G ou 2G.

De janeiro a maio de 2021, a TIM implantou a 4G em 58 cidades mineiras. “Algumas regiões com áreas urbanas mais isoladas ainda não tinham acesso à internet móvel, mesmo no auge da pandemia com todas as incertezas por ela provocadas”, afirmou o CEO da TIM, Pietro Labriola.

A operadora adesivou um ônibus que vai cidades, onde colaboradores da empresa vão explicar aos moradores sobre a tecnologia de quarta geração. A operadora contratará microinfluenciadores locais e de mídia digital e fará a distribuição de brindes e anúncios em carros de som, rádios, TVs e outdoors.

Em Pernambuco, a campanha também tem um braço digital. Isso inclui a criação de site com enquete, postagens no Instagram e Facebook, para que moradores opinem onde querem a rede em funcionamento. Há ainda ações presenciais com carros de som, caminhão-vitrine da TIM.

O estado conta com 36 biosites, sendo 20 distribuídos nas cidades de Recife e Olinda. Os biosites são torres metálicas, com e podem agregar funções fora da área de telecom como instalação de câmeras de segurança e de iluminação pública. (Com assessoria de imprensa)