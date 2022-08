TIM: desconto de ICMS nos pós-pago se dará em fases, até novembro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Segundo a TIM, a redução já se reflete nas recargas pré-pagas. No pós-pago, diz, os planos estão sendo alterados em fases. A companhia espera que até novembro conclua a adaptação dos sistemas em todo o Brasil para adaptar a cobrança.

Assim como Claro e Vivo, a TIM avisa que vai também compensar o cliente onde não conseguiu empregar imediatamente a redução do tributo. A Lei 194/22 foi publicada em 23 de junho. Os estados editaram suas normas locais com as novas taxas nos dias seguintes, uns antes, outros, semanas depois.

PUBLICIDADE

Confira, abaixo, o que diz na íntegra a TIM:

“A redução da carga tributária dos serviços de telecomunicações é uma medida de grande relevância para os consumidores e para o setor.

Ao mesmo tempo, sua execução impõe adaptações sistêmicas e operacionais em que a TIM vem trabalhando desde que a redução de ICMS foi adotada por parte dos Estados. Seus efeitos serão necessariamente aplicados em fases.

Desde o mês de agosto, já são ofertados, nas lojas e no site da empresa, novos planos comerciais com o desconto, além de benefícios adicionais. A redução na fatura dos clientes de planos pós-pagos está sendo aplicada por ciclos de faturamento e será finalizada até o mês de novembro. Os clientes de planos pré-pagos já se beneficiam nas recargas feitas desde agosto com o incremento de franquia.

Como a implementação da medida exige esse faseamento, a TIM, em respeito à entrada em vigor da nova norma tributária, aplicará compensações aos clientes para os quais não foi possível aplicar nas faturas a redução de forma imediata”.

PUBLICIDADE