TIM cria portal para troca de chip 3G por 4G

A TIM está incentivando os usuários que ainda se conectam pelo 3G a migrar para a tecnologia de quarta geração. A operadora criou um portal exclusivo para a troca de chip, procedimento que antes só era realizado com a ajuda de consultores em um ponto de venda físico.

A operadora fechou o segundo trimestre de 2020 com 38,6 milhões de usuários conectados ao 4G, em uma base total de 52 milhões de linhas. A rede de quarta geração da TIM está em mais de 3.500 cidades, alcançando 94% da população urbana do país, e a empresa já anunciou que pretende cobrir todos os municípios brasileiros com a tecnologia até 2023. Por isso, vem investindo em estratégias para que os clientes façam a migração, oferecendo – inclusive – smartphones com descontos expressivos.

Para realizar a troca, basta ter um smartphone compatível com a tecnologia de quarta geração comprar um chip 4G sem recarga – com o mesmo DDD da sua linha TIM anterior – em qualquer ponto de venda. Antes de inseri-lo no smartphone compatível com o 4G, o cliente deve acessar o portal trocadechip.tim.com.br com seu chip atual pela rede móvel da TIM e seguir as orientações. O chip antigo deixará de funcionar automaticamente após a conclusão da migração. Vale ressaltar que o usuário não paga nada a mais para navegar na rede 4G. Todas as ofertas da companhia são válidas para acesso nas diferentes tecnologias disponíveis. (Com assessoria de imprensa)