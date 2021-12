TIM cria canal de marketing e publicidade móvel

Tecnologia surge de parceria da operadora com a DigitalReef e fica acessível a partir do uso do app Meu TIM

A TIM criou um aplicativo que envia notificações push de forma mais assertiva e personalizada de acordo com o perfil de cada cliente. A tecnologia surgiu de parceria da operadora com a DigitalReef, empresa global de tecnologia de marketing e publicidade móvel.

O novo canal de marketing e publicidade fica acessível a partir do uso do app Meu TIM. A tecnologia fornecida pela parceria com a DigitalReef envolve SDKs (sigla em inglês para kits de desenvolvimento de software), que integram as aplicações já existentes no Meu TIM.

Com o consentimento do usuário, o aplicativo analisa dados de geolocalização e uso do app, por exemplo, para traçar um perfil comportamental, segundo a operadora, respeitando todas as normas de privacidade. Dessa forma, é possível sugerir serviços e ofertas com base nas preferências de cada cliente. Além disso, diferente das ofertas tradicionais por SMS, as ações passam a usar também banners, GIFs e vídeos no aplicativo.

Campanhas

A Tim informa que o novo modelo permite, ainda, que a operadora e seus anunciantes possam também enviar campanhas publicitárias e sugerir seus produtos de maneira mais eficaz.

“A parceria com a DigitalReef reforça a atuação da TIM em diversas frentes e em estratégias diferenciadas. Nossas iniciativas em mobile marketing priorizam a experiência do cliente, que pode contar com conteúdo e comunicação direcionadas, agregando valor ao serviço oferecido pela operadora”, diz o vice-presidente de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, Renato Ciuchini.

A equipe da DigitalReef também será responsável pela aquisição de novas campanhas e anunciantes. “Estamos muito empenhados em trabalhar com a TIM para impulsionar seus recursos de marketing e publicidade ainda mais, maximizando o valor e aprimorando a experiência geral do cliente”, acrescenta Maurizio Angelone, CEO da DigitalReef.

“Nossa plataforma abrangente ajudará a TIM a aproveitar ao máximo esse canal de vendas”, completa Angelone.

Novas fontes de receita

A TIM tem diversificado suas fontes de receita. No início de 2021, a empresa prometia atrair de 25% a 50% da base de clientes de empresas inovadoras com alto potencial de crescimento nos segmentos de finanças, educação, saúde e entretenimento.

