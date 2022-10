TIM, Claro e Vivo: qual tem mais antenas em uso no Brasil?

Dados divulgados pela Anatel apontam estratégia mais agressiva no 5G por parte de uma das operadoras e que o Sudeste é a região mais servida de antenas. Diferente do Norte, que tem menos instalações.

A Anatel lançou na última semana um portal de dados contendo os números de estações radiobase de cada geração celular ativado pelas operadoras móveis brasileiras. O site elenca o total geral e por tecnologia de antenas em uso por TIM, Claro, Vivo, Ligue, Sercomtel e Algar Telecom. Apresenta também os dados relativos aos acordos de compartilhamento (RAN Sharing) entre Oi e TIM, Oi e Claro e Oi e Vivo.

Conforme os números da Anatel, a TIM aparece como a operadora com o maior número de antenas ativadas. A empresa utiliza 29.738 estações próprias, e tem outras 9.830 em uso resultantes do acordo de compartilhamento com a Oi Móvel.

A Vivo é a segunda operadora com maior número de antenas em uso: 29.238. É também, das teles, a que tem a parceria menos ostensiva com a Oi Móvel. Neste caso, compartilha 3.815 estações.

A Claro é detém 22.853 estações. Além de outras 5.068 compartilhadas com a Oi Móvel.

Vale lembrar que a Oi Móvel foi vendida para as rivais, que receberam os contratos de RAN Sharing. Assim, a partir do ano que vem, os números de compartilhamento vão mudar, com antenas aparecendo como partilhadas entre as três, além das que serão incorporadas ao rol da TIM, da Claro e da Vivo, ou vendidas a outros interessados.

5G

Os números mostram ainda que 6,27% das ERBs são na tecnologia 5G. A TIM aparece com quase o dobro de antenas de quinta geração ativas frente às rivais Claro e Vivo. A TIM tem 10,41% de suas estações na tecnologia 5G, o que equivalente a 3.097.

A Claro, segunda operadora com maior número de antenas do tipo, tem 7,29% dos equipamentos 5G, ou, 1.665. E a Vivo tem 5,43% dos rádios em 5G, menos que a média geral, o que significam 1.587 mil antenas.

Os números são apresentados por uma nova ferramenta da Anatel. Segundo a agência, além de permitir que a sociedade possa conferir informações sobre as estações já licenciadas da telefonia móvel em todo o País, garante mais transparência no processo de implementação do 5G pelas operadoras.

O regulador diz ainda, em nota, que das 6 mil estações de quinta geração, “mais de 5 mil” fornecem suporte à banda larga móvel em “5G puro”.

Estados

Os dados indicam ainda que a maior quantidade de estações se concentra no Sudeste, com São Paulo sento o estado mais atendidos. Ali, há 23.859 estações. Em Minas Gerais são 11.064 antenas, no Rio, 10.433. E no Espírito Santo, 2.323. O Sudeste concentra, portanto, 47,05% das estações em serviço do país.

O Sul tem 17.158 ERBs, o que dá 16,93% dos rádios em uso. O Nordeste, tem 20,36% das ERBs. O Centro-Oeste representa 8,94%. O Norte tem a pior cobertura, com apenas 6.610 estações, equivalente a 6,52% do total.

