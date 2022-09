TIM ativa rede 5G na faixa de 3,5 GHz em Recife, Fortaleza e Natal

A TIM ativou nesta segunda-feira, 5, sua rede 5G Standalone, que opera na frequência de 3,5GHz, em mais três capitais brasileiras, após liberação da Anatel: Recife (PE, na foto acima), Fortaleza (CE) e Natal (RN).

Com isso, a companhia ligou a rede do 5G “puro” em 15 cidades até o momento. Em todo o Nordeste são cinco capitais com 5G, contando com João Pessoa (PB) e Salvador (BA), ativadas em julho e agosto, respectivamente.

A cobertura inicial chega a 65 bairros nas três novas capitais, com ampliação gradativa das localidades cobertas, de acordo com a evolução da demanda, diz a TIM. O número de antenas é pelo menos duas vezes maior que o mínimo exigido pelas normas do leilão, em cada cidade, afirma a companhia.

Brasília foi a primeira capital a receber o serviço, em julho, seguida de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Palmas (TO). As demais capitais também terão o 5G ativado de acordo com o cronograma estabelecido pela Anatel. Em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, a TIM iniciou o serviço de 5G com cobertura em 100% dos bairros.

Em Fortaleza, o 5G SA da TIM começa abrangendo 31 bairros. No Recife, serão atendidos inicialmente 19 bairros, com a meta de alcançar cobertura em todos os bairros da cidade ainda neste ano. Em Natal, a rede chega a 15 dos 36 bairros da capital potiguar. (Veja lista completa abaixo).

5G no Rock in Rio

A TIM é responsável pela cobertura celular do Rock in Rio Brasil 2022. Ali, a empresa ligou antenas 5G e 4G. Nos primeiros dias do festival, o tráfego de rede em 5G já chegou a 25% do total, superando estimativa da operadora, de que cerca de 10% dos dados já seriam na quinta geração.

Confira os bairros de Fortaleza, Recife e Natal nos quais o 5G SA da TIM foi ativado hoje:

FORTALEZA

Alagadiço

Aldeota

Carlito-Pamplona

Cidade dos Funcionários

Damas

Dionísio Torres

Edson Queiroz

Fátima

Itaperi

Jacarecanga

Jardim América

Joaquim Távora

Jóquei Clube

Luciano Cavalcante

Manuel Sátiro

Maraponga

Meireles

Mondubim

Mucuripe

Pan-Americano

Papicu

Parangaba

Parque Manibura

Parque Santa Rosa

Praia do Futuro

Quintino Cunha

Rodolfo Teófilo

São João do Tauape

Vicente Pizón

Vila Peri

Vila União

RECIFE

Aflitos

Alto Santa Terezinha

Apipucos

Boa Viagem

Casa Amarela

Casa Forte

Derby

Graças

Macaxeira

Madalena

Morro da Conceição

Parnamirim

Pina

Soledade

Tamarineira

Torre

Torrões

Várzea

Zumbi

NATAL

Alecrim

Barro Vermelho

Candelária

Capim Macio

Centro

Lagoa Nova

Lagoa Seca

Mãe Luiza

Neópolis

Nova Descoberta

Pajuçara

Petrópolis

Ponta Negra

Redinha

Tirol

