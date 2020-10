TIM ativa rede 4G em 700 MHz em mais 117 cidades de SP

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Até o fim deste ano, a empresa deve levar a faixa de 700 MHz para mais de 500 cidades no estado e São Paulo

A TIM ativou rede 4G que usam o espectro de 700MHz em 117 cidades de São Paulo. Com isso, a operadora passa a somar 431 cidades paulistas coberta pela frequência. De acordo com o compromisso firmado entre a operadora e a Anatel (TAC), a previsão é levar até o fim deste ano a faixa 700 MHz para mais 500 cidades do estado.

Em novembro de 2019, a TIM contava com 53 localidades na faixa. Ou seja, a intenção é multiplicar por dez o número de cidades em que existe rede funcional LTE no espectro. Os 700 MHz também são vistos pela operadora como vetor de crescimento da conectividade no campo. Confira abaixo a lista das cidades atendidas.

PUBLICIDADE

Cidades com sinal 4G ativado em 700MHZ em setembro/2020