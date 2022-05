TIM ativa novas antenas em Minas Gerais

A partir desta semana, três distritos e localidades de Minas Gerais, onde vivem 3 mil pessoas, passam a ter cobertura de telefonia móvel e internet 4G da TIM. A ativação das antenas integra o programa Alô, Minas!, do Governo do Estado em parceria com a operadora.

Os distritos Vieiras Bravos, em Candeias, no Centro-Oeste; e Vila Formosa de Minas, em Rio Prado, no Jequitinhonha; e a localidade de Cachoeira do Aranã, em Frei Gaspar, no Vale do Mucuri, são os primeiros inseridos no projeto, que prevê levar a tecnologia móvel de quarta geração da TIM para 38 localidades mineiras.

“A participação no projeto do Governo do Estado está alinhada com a missão da TIM de atender 100% do estado de Minas Gerais com o sinal 4G, expandindo também a cobertura para as localidades e estradas sem qualquer conectividade móvel”, explica Daniel Oliveira, diretor comercial da regional Sudeste da TIM Brasil.

O Alô, Minas! é um programa de ampliação das redes móveis em Minas Gerais, bancado pelo governo, que destinou R$ 69 milhões à iniciativa. Além da TIM, participam Algar, Claro e Telefônica. O programa foi lançado em 2020 e é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), com o objetivo de levar telefonia móvel e internet a 297 localidades e distritos mineiros que ainda não possuem o acesso.

A TIM é responsável por ativar sua rede móvel em 38 distritos ou localidades. Para tanto, vai receber R$ 15,86 milhões. Até outubro, deverá cobrir 8 localidades ou distritos. Até outubro de 2023, 23. E até fevereiro de 2024, todas as 38 áreas contratadas.

Além de atender a partir de agora Vieiras Bravos, em Candeias; Vila Formosa de Minas, em Rio Prado; e Cachoeira do Aranã, em Frei Gaspar, a TIM também vai ativar sua rede nas próximas semanas em Biguatinga, no distrito de São Pedro da União; e em Santa Cruz de Alves, no distrito de Congonhas do Norte.

