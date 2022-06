TIM ativa 4G em todas as fazendas da Citrosuco

A Citrosuco, produtora de suco de laranja, com unidades fabris e fazendas distribuídas no interior de São Paulo, já conecta todas suas propriedades com o 4G da TIM, utilizando a mesma tecnologia da cidade para conectar todas as suas plantas industriais e propriedades.

Cliente da TIM desde 2020, a empresa trabalha na transformação digital para aprimorar a gestão das atividades produtivas e modernizar os sistemas de monitoramento de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas. Além disso, a Citrosuco disponibiliza conectividade às cidades vizinhas das propriedades.

Com mais de 7 milhões de hectares conectados, a TIM possui o projeto “4G TIM no Campo” há quatro anos, cujo foco é levar sinal ao interior do território, atendendo o agronegócio.

Para a Citrosuco, a TIM não apenas forneceu o sinal, como desenvolveu uma soluções para as operações logísticas. O projeto contemplou a infraestrutura digital para o monitoramento dos caminhões entre as fazendas e fábricas, aumentando a produtividade e reduzindo eventuais perdas. Segundo as empresas, é possível acompanhar diariamente cada detalhe da cadeia produtiva da produtora.

“O projeto desenvolvido em parceria com a Citrosuco comprova que é possível interligar e monitorar os mínimos processos de uma cultura agrícola”, destaca Alexandre Dal Forno, Diretor de Desenvolvimento de Mercado IoT & 5G da TIM Brasil.

Gonçalo Pimentel, diretor de performance e tecnologia da Citrosuco, ressalta como a parceria com a TIM ajudou a empresa a buscar novas oportunidades. “Hoje, temos informações detalhadas de como estão cada um dos nossos pomares, por exemplo”. (Com assessoria de imprensa)

