TIM atinge 2 milhões de faturas pagas com PIX

Pensando em aumentar esse número, a operadora irá inserir o QR Code do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central em todas as suas contas físicas e digitais

A TIM anunciou hoje, 22, que mais de 2 milhões de faturas da operadora já foram pagas via PIX. Para aumentar esse número, a operadora irá inserir o QR Code do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central em todas as suas contas físicas e digitais a partir deste mês. O acesso pelo site e aplicativo Meu Tim já está disponível desde dezembro de 2020, quando a operadora passou a aceitar pagamentos por essa forma.

Conforme dados fornecidos por Saverio Demaria, diretor de Customer Relations da TIM, 75% da base de clientes da operadora utilizou o PIX para quitar suas contas na operadora em 2020. A expectativa é de que esse número cresça impulsionado pela transformação digital na pandemia.

Cerca de 15% dos clientes que já pagaram faturas da TIM via PIX utilizavam os meios físicos antes, o que reforça uma mudança de hábito na forma de pagamentos. Em uma pesquisa da operadora feita com 13 mil clientes por meio da plataforma TIM Ads, 49% dos entrevistados disseram já ter usado o PIX. No entanto, 23% ainda não conheciam a modalidade e 15% têm interesse em usar.

Essa pesquisa registrou um dos melhores engajamentos até o momento, com taxa de respostas de 48%, acima da média de 36% de estudos anteriores. O chefe de Estratégia e Transformação da TIM, Renato Chiuchini, afirmou que esses dados servirão para identificar s dificuldades dos usuários com o PIX. Assim, a operadora poderá traçar estratégias para a expansão do uso do PIX. (Com assessoria de imprensa)