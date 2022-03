TIM anuncia parceria com a Apple

A TIM anunciou no fim de semana uma parceria com Apple. Clientes TIM Black Família, TIM Black e TIM Controle terão seis meses de assinatura gratuita do aplicativo Apple Music. Além da isenção da mensalidade no período promocional, os clientes poderão utilizar o app sem consumir internet do pacote de dados dos planos.

Segundo o CEO da TIM, Alberto Griselli, esse é o começo da parceria com a Apple. Mas novidades serão anunciadas nos próximos dias. Ao Tele.Síntese, o executivo afirmou que operadora vai revender iPhones a preços mais baixos que os normalmente praticados no país, com plano de fidelidade.

O iPhone 12 já começou a ser vendido por R$ 3 mil nesta segunda-feira, 21, pela tele no plano TIM Black Família, com fidelidade de 12 meses e mensalidade de R$ 320. Antes, o plano era oferecido com Deezer apenas. Mas a partir deste fim de semana, é entregue com o acesso Apple Music. O aparelho pode ser comprado pelo mesmo preço nos planos TIM Controle e no TIM Black, todos com fidelização de um ano. No mercado, o iPhone 12 é encontrado por preços que variam de R$ 4 mil a R$ 4,4 mil.

O serviço Apple Music concorre com o Spotify e o Deezer e tem um catálogo de mais de 90 milhões de músicas, incluindo 20 milhões de música em áudio Lossless, Áudio Espacial com Dolby Atmos.

Griselli diz que a parceria para distribuição do Apple Music reforça ainda mais a música como pilar de conexão da TIM com as pessoas. No fim de semana, voltaram a acontecer os eventos TIM Noites Cariocas. “Fomos a primeira operadora a incluir música nos planos e acabamos de anunciar a retomada da nossa plataforma de eventos, com uma série de patrocínios e ações proprietárias. A música é uma paixão do brasileiro e um elo de comunicação importante na nossa relação com o consumidor”, conta.

A ativação do app pode ser feita com envio de SMS com a palavra MUSICA para o número 7777, via TIM Store no app MEU TIM ou pelo site www.tim.com.br/applemusic/assinar. Após seis meses, clientes dos planos pós-pagos podem optar por incluir o valor da assinatura – que custa R$ 16,90/mês – em suas faturas da TIM ou pagar via cartão de crédito. Já no TIM Controle, a cobrança poderá ser descontada do saldo de créditos de recarga.

Jennifer D’Cunha, diretora regional de serviços da Apple para a América Latina, em nota, festejou a assinatura da parceria. A seu ver, a iniciativa tornou “mais fácil do que nunca” o acesso ao app e seus recursos no país.

No primeiro semestre de 2021, o Brasil tinha mais de 60 milhões de usuários de streaming de áudio, distribuídos entre todos os aplicativos, segundo levantamento da Associação Brasileira de Música Independente.

Com informações da TIM

