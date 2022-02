TIM anuncia novo Diretor de Operações de Rede

Em um ano crucial para a expansão da cobertura 4G em todo território nacional e para a entrega da melhor rede 5G do Brasil, a TIM anuncia a promoção de André Costa ao cargo de diretor de operações de rede.

Costa assume o posto diretor de operações de rede da TIM no lugar de Tatiana Fonseca, que saiu em dezembro depois de quase nove anos na operadora. Fonseca saiu para assumir o posto de vice-presidente de operações para a América Latina da Lumen Technologies, integradora de telecomunicações controlada pelo fundo norte-americano Stonepeak.

A área é responsável pela operação e manutenção de infraestrutura e aplicações tecnológicas da companhia, especialmente de redes fixas e móveis, André está à frente da equipe dedicada a garantir o desempenho da rede, inclusive com manutenções, gestão de contratos, gestão de elementos de rede de acesso e suporte. André Costa reporta-se a Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil.

Ele já assume com o desafio de implantar as primeiras redes 5G SA do país. Conforme obrigação definida pela Anatel, as capital devem receber a tecnologia até julho. “O 5G será fundamental para habilitar novos negócios no mercado nacional, e estamos trabalhando também para trazer sempre a melhor experiência para nossos clientes. Além disso, seguiremos com a expansão da cobertura 4G – na qual somos líderes- para 100% dos municípios até o início de 2023”, diz o novo diretor.

Especialista em Gerenciamento de Projetos pelo PMI, com formação em Telecomunicações e Administração, MBA em Finanças pelo IBMEC RJ e especialização em Negócios pela Universidade de Harvard, André está na TIM desde 2004, tendo atuado em projetos de implementação de redes de acesso, planejamento de custos operacionais e gestão de contratos de rede.

Esteve envolvido em iniciativas de sucesso da TIM pelo país, como a implementação de biosites, de sites offgrid e do projeto skycoverage, que leva conectividade a áreas remotas com soluções sustentáveis. Com mais de 20 anos de carreira, atualmente é Membro Consultor da Comissão Especial de Direito das Telecomunicações da OAB SP, onde atua apoiando na modernização das legislações ligadas às telecomunicações brasileiras.

As mudanças na diretoria da TIM se sucedem rapidamente. Em menos de um mês a operadora mudou de CEO, com a nomeação de Alberto Griselli, então chief revenue office, em razão da ida de Pietro Labriola para o comando do grupo controlador na Itália. Em seguida, houve a saída do executivo Janílson Bezerra Júnior.

