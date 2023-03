TIM anuncia expansão da rede 5G em SP e RJ

Nessa sexta-feira, 24, a TIM anunciou a ativação de sua rede 5G Standalone em Guarulhos, São Bernardo, Osasco e Santo André em São Paulo (SP); e em Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo, no Rio de Janeiro (RJ).

Em SP, a empresa diz contemplar 85% dos bairros de cada novo município. São 167 bairros cobertos: 33 em Guarulhos; 41 em Osasco, 21 em São Bernardo do Campo e 72 em Santo André.

No RJ, metade dos bairros dos municípios foi, por enquanto, coberta: 27 bairros em Belford Roxo; 28 e, Duque de Caxias; 39 em Niterói; 51 em Nova Iguaçu; 64 em São Gonçalo.

Desde o início da implementação, em meados de 2022, a operadora ativou mais de 4.300 antenas no país. A TIM conta hoje com mais de 1,4 mil sites no estado de São Paulo e mais de mil no Rio de Janeiro.

Hoje, a TIM já oferece cobertura 4G em 100% dos municípios paulistas, sendo a primeira a atingir a marca. Na capital paulista, outros investimentos em rede, como o “Massive MIMO” e “Street Level Solution (SLS)”, com antenas camufladas em locais como pontos de ônibus e postes. No Rio nem todas as cidades têm serviço da tel, mas a capital tem cobertura em 100% da cidade, afirma.

Além do 5G em SP em RJ, a TIM já cobre bairros de todas as capitais, em linha com obrigação determinada pela Anatel no último leilão de espectro, ocorrido em 2021. (Com assessoria de imprensa)