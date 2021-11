TIM antevê compartilhamento dos blocos de espectro comprados

Operadora pretende disponibilizar as primeiras ofertas do serviço da quinta geração tão logo o uso da frequência seja liberado

A TIM arrematou dois lotes nacionais de frequência 3.5GHz, por um total de 100MHz, somando uma oferta de preço total de cerca R$ 431 milhões, o que representa um ágio de 7% no primeiro dia do leilão do 5G, nesta quinta-feira, 4. Na avaliação da operadora, a posição dos blocos arrematados permitirá acordos de compartilhamento com atores nacionais e regionais.

Para a operadora, o protagonismo nos testes do 5G e sua liderança no 4G também possibilitam que a empresa disponibilize as primeiras ofertas da quinta geração aos clientes corporativos e individuais tão logo o uso da frequência esteja liberado.

Pietro Labriola, CEO da TIM, ressalta esse pioneirismo, com parcerias e testes que colocam a companhia na vanguarda da implementação da próxima geração de redes móveis no país: “Chegamos ao final de um percurso que iniciamos há dois anos com os testes do 5G. Mas, ao mesmo tempo, começamos uma nova jornada, que revolucionará a experiências das pessoas em um mundo cada vez mais digital. Somos a operadora que mais batalhou para trazer a próxima geração de redes móveis ao país e estamos prontos para, como sempre, liderar a entrega da nova tecnologia tanto para o consumidor final quanto para a indústria, assim como fizemos com o 4G, que já está em mais de 4.300 municípios e chegará a todas as cidades do Brasil até 2023. Sempre falamos que queríamos entregar aos clientes o 5G de verdade, e não o 5G do marketing. E é o que faremos”.

Mario Girasole, Vice-presidente Institucional da TIM, destaca a importância do processo licitatório e a efetividade dos termos do edital do leilão: “Estamos satisfeitos com este resultado e com o caminho que trilhamos para chegar a este dia. O leilão de frequências 5G é um marco na história das telecomunicações brasileiras, e estamos honrados em fazer parte da construção deste momento, que coloca o Brasil em um novo patamar tecnológico”.(Com assessoria de imprensa)

