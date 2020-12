TIM ampliará cobertura 5G DSS para mais 12 cidades

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A TIM anunciou hoje, 16, que fará a expansão da cobertura 5G DSS para mais 12 cidades brasileiras. A partir deste mês, clientes da operadora em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba poderão ter acesso, sem custos adicionais, à tecnologia. Até março, a expansão englobará ainda pontos em Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Campinas, Santos e Florianópolis.

Em cada uma das cidades, as áreas de cobertura englobam alguns dos mais relevantes marcos, como o Esplanada dos Ministérios (Brasília), o Circuito Barra Ondina em Salvador, o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista, em São Paulo e o Parque dos Patins, no Rio de Janeiro. Ao todo, serão dezenas de pontos distribuídos pelos municípios.

Em outubro, a TIM iniciou um piloto com clientes nas cidades de Bento Gonçalves (RS), Três Lagoas (MS) e Itajubá (MG). Nestes locais, a empresa optou por entregar um modem aos usuários e oferecer serviço de banda larga fixa sem fio. O mesmo modelo não será replicado nas 12 cidades que serão atendidas até março. Nelas, qualquer cliente que tenha um smartphone compatível terá acesso ao 5G DSS. (Com assessoria de imprensa)