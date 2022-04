Tim amplia parceria com F5 para reforçar tráfego de rede

A Tim Brasil anunciou a expansão da parceria com a F5 Networks, através da integradora Dinadigital, para alimentar os projetos relacionados a DNS seguro (endereçamento na Internet), otimização de tráfego de rede e firewall de alta capacidade para rede móvel. O objetivo é ampliar a performance e a segurança da rede distribuída e preparada para o 5G.

Hoje, existem três projetos integrando a Tim e Dinadigital, em fases de implementação diferentes, e que preveem o uso de Inteligência Artificial e Machine Learning.

Ao reduzir o número de empresas contratadas e consolidar fornecedores e parceiros, a Tim acredita que a medida irá ajudar a reduzir custos e promover mais sinergia entre as áreas técnicas. A opção pela Dinadigital como integradora permite à operadora descentralizar operações, com uma solução “mais robusta e segura”, diz.

Primeira fase

Na primeira fase da parceria entre TIM e F5, as empresas irão focar na implementação da solução de DNS seguro da F5 em diversos PoP (sigla de Point of Presence, designação do responsável pela distribuição do acesso local de internet aos clientes). A meta é evitar gargalos na função de endereçamentos IP, diminuir a latência e acelerar a navegação.

A F5 cria uma camada de serviços para as aplicações que inclui criptografia e segurança, e também permite que as organizações adotem a infraestrutura de sua escolha.

