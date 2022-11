TIM amplia conexão 4G para mais duas fazendas do grupo agrícola Insolo

Operadora levará conectividade para propriedades localizadas na região sul do Piauí; projetos já preveem instalação de redes 5G

O grupo de produção agrícola Insolo anunciou, nesta quinta-feira, 3, a ampliação da parceria com a TIM para levar sinal de internet para mais duas fazendas. As propriedades Fortaleza e Santa Maria, ambas na região sul do Piauí, receberão a cobertura 4G da operadora.

Segundo a TIM, cada fazenda ganhará um site na frequência de 700 Mhz, o qual habilitará a conectividade de máquinas e sensores, além de integrar sistemas, dados e equipes que atuam no campo.

PUBLICIDADE

As fazendas Fortaleza e Santa Maria produzem soja e milho e, juntas, somam 40 mil hectares. O sinal da TIM deve se propagar por todo o território que compõe as duas propriedades.

A operada e o grupo agrícola são parceiros há alguns anos. Outras três fazendas da Insolo – Serra Grande, Cerro Azul e Ipê – recebem conectividade da tele desde 2019.

Além disso, a TIM informou que os projetos de expansão de cobertura móvel 4G para a Insolo já estão preparados para a tecnologia 5G. Em março deste ano, a Fazenda Ipê, em Baixa Grande do Ribeiro (PI), sediou a primeira edição da Expo Agro Digital, evento que contou com a ativação do sinal 5G pela operadora.

O backhaul de fibra para as duas novas fazendas é fornecido pela Brasil Net, que também foi responsável por habilitar a transmissão de dados na operação com 5G durante o evento do setor agrícola.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE