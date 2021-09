TIM amplia conexão 4G em Lençóis Paulista

A operadora construiu um site no Distrito Industrial, com a frequência de 700MHz para atender os usuários que se deslocam diariamente para a região

A TIM anunciou hoje, 1, a ampliação da cobertura 4G na cidade de Lençóis Paulista. A operadora instalou mais um site na cidade, desta vez no Distrito Industrial, com a frequência de 700MHz. Essa faixa proporciona maior alcance de rede. Agora, os trabalhadores que sem deslocam da cidade para a região industrial podem utilizar a rede de voz e dados 4G da operadora.

Com o reforço, a TIM registrou aumento de mais de 20% no tráfego de dados dos clientes. Os moradores contam com a tecnologia VoLTE, que possibilita ligações telefônicas em alta definição pela rede 4G. “A cidade de Lençóis, assim como as vizinhas de Botucatu, Jaú e Bauru já usufruem da frequência de 700MHz. Ampliamos a cobertura em Lençóis por entender o deslocamento diário dos clientes para a região do Distrito”, afirma Célio Lana, gerente de redes da TIM São Paulo.

Atualmente, das 645 cidades paulistas que contam com o 4G, 536 a utilizam na faixa 700MHz, que tem maior alcance de cobertura. Em todo o país são quase 4 mil municípios atendidos pela TIM com a baixa frequência, incluindo todas as capitais.

O estado de São Paulo também hospeda testes de 5G DSS, em três cidades, Santos, Campinas e capital paulista. No Brasil, cerca de 4.300 municípios têm o 4G da TIM e 12 cidades contam com 5G DSS: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Campinas, Santos e Florianópolis. (Com assessoria de imprensa)