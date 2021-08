TIM adota solução de gestão de desempenho de redes da Open Labs

A área de Governança e Qualidade de Rede da TIM implantou a solução “Altaia”, da Open Labs, para monitorar e fazer a gestão da qualidade e desempenho de sua rede. A plataforma Altaia na TIM está calculando, em tempo quase real, mais de 6 mil KPI’s e realizando mais de 15 bilhões de cálculos por dia já no startup da solução.

Segundo Michelle Bastos Lage Ferreira, Diretora de CTIO Governance na TIM, a iniciativa segue a estratégia de migração de sistemas da companhia para a nuvem e o compromisso com os indicadores de sustentabilidade. A solução está integrada ao centro de monitoração e garante o acionamento das áreas responsáveis para o tratamento de degradações com celeridade, mitigando impactos nos serviços e melhorando a qualidade percebida pelos clientes.

“A adoção do Altaia é um passo importante para assegurar o completo gerenciamento das redes e seus indicadores, garantindo escalabilidade e velocidade nas novas integrações, monitoração em near real time e aprimoramento da Experiência do Cliente durante a utilização dos nossos serviços fixos e móveis, destaca Michelle.

A plataforma Altaia consegue identificar problemas na rede, tanto em equipamentos como nos serviços e acionar as equipes especializadas para avaliar e implementar as correções necessárias. É ela que processa e disponibiliza os KPI’s para a Anatel monitorar a qualidade dos serviços da TIM.

Para Cleverson Novo, Diretor Comercial e de Marketing da Open Labs, um outro destaque do projeto Altaia da TIM será maximizar a eficiência operacional, uma vez que na gestão proativa da rede, ela antecipa eventuais problemas e aciona automaticamente as equipes especializadas, evitando atividades manuais, fazendo com que a equipe técnica se concentre em sanar a causa raiz do problema.

“O Altaia permite fomentar mais a visão do usuário, ou seja, gerar negócios com a análise da utilização de rede, contribuindo para o chamado CEM (Customer Experience Management)”, esclarece Cleverson.

O Altaia faz parte da solução NOSSIS One, da Altice Labs, matriz da Open Labs. Esta solução provê um conjunto completo de funções relacionadas à gestão de redes e serviços de telecom, suportando as áreas de Operação de Redes e Serviços. No mercado de telecom, sistemas que atuam nestes domínios, são chamados de OSS’s ou Sistemas de Suporte à Operação. É compatível com qualquer fornecedor de rede, qualquer tipo de serviço e qualquer tipo de tecnologia. (Com assessoria de imprensa)