Testes com 6G: NEC, Docomo e NTT experimentam tecnologia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A NEC Corporation anuncia a realização de testes com 6G. Os ensaios experimentais ocorrem em colaboração com a Docomo e a Nippon Telegraph and telephone corporation (NTT).

A parceria envolve tecnologia MIMO distribuída para utilizar a banda média de 6 GHz (ou superior) para a banda sub-terahertz e tecnologia de transmissão multiplex OAM , o que possibilita grande capacidade por multiplexação espacial de ondas de rádio de banda de alta frequência.

PUBLICIDADE

Em paralelo, a NEC realizará pesquisa e desenvolvimento de dispositivos para redução do consumo de energia, alta precisão de beamforming, métodos de transmissão e modelos de propagação adequados para bandas de alta frequência.

Além disso, a empresa também trabalha com a otimização e processamento de sinal utilizando Inteligência Artificial (IA).

Impacto dos testes com 6G

O objetivo da colaboração é desenvolver soluções a longo prazo, visando o fornecimento de tecnologia aprimorada em 2030. Para a NEC, os serviços devem promover uma infraestrutura social inteligente que não é possível devido às limitações de conexão atuais.

A parceria entre a NEC e a Docomo já existe há quase oito anos, já com projetos que envolvem tecnologias sem fio e o 5G. O vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da DOCOM, Naoki Tani comemora os novos planos. “A DOCOMO e a NTT agora iniciarão a verificação de tecnologias que permitem comunicação estável em novas bandas de frequência, como bandas sub-terahertz, que alcançam grande capacidade e contribuem para a comercialização de 6G com parceiros verticais da indústria”, afirma Tani.

PUBLICIDADE