Terra Fibra, projeto de banda larga da Vivo, chega a Taquaritinga e Monte Alto

A Terra Fibra, projeto de franquia de internet de banda larga da Vivo, avançou para mais duas cidades, e passa a atender Taquaritinga e Monte Alto, ambas no interior do estado de São Paulo. A partir A partir desta segunda-feira, 30, os planos estarão disponíveis para 16,4 mil novos domicílios. A empresa franqueada é Axt Telecomunicações, responsável pelas duas operações.

A solução de fibra da Vivo, representada nas cidades pela Terra Fibra, sai direto da central para dentro da casa do cliente (tecnologia FTTH). Serão comercializados planos com velocidades de até 300 Mega de download e 150 Mega em upload.

O plano 100 Mega de download e 50 de upload custa R$ 99,99 por mês. Já para o público empresarial, o plano Empresa inicial é de 100 Mega de download 50 de upload, por R$ 139,99 mensais. A franquia também traz outras opções de planos com ofertas de até 300 Mega.

A operação de franquias da Vivo começou em novembro de 2019 com a instalação do serviço em Novo Gama (GO). O projeto conta com um plano de expansão para 500 localidades em três anos. (Com assessoria de imprensa)