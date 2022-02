Terra Fibra, franquia de internet da Vivo, chega a Vargem Grande Paulista

O modelo de franquia de internet por fibra óptica da Vivo, o Terra conectado por Vivo Fibra, passou a atender a cidade de Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo.

Com planos disponíveis para mais de 14 mil novos domicílios, incluindo residências e empresas, a operação será realizada pela franqueada AXT TELECOMUNICACOES EIRELI.

Em São Paulo, o negócio Terra Fibra já estava presente em 12 cidades: Porto Ferreira; Pindorama; Santa Adélia; Monte Mor; Laranjal Paulista; Francisco Morato; Franco da Rocha; Caieiras; Novo Horizonte; Monte alto; Taquaritinga; e Cerquilho.

Ao contrário de outros meios de transmissão, a solução de fibra da Vivo, representada na cidade pelo Terra Fibra, sai direto da central para dentro da casa do cliente. Com isso, é possível garantir maior estabilidade de sinal e ultra velocidade na banda larga, mesmo nos horários de pico, com velocidade de até 500 Mbps de download e 250 Mbps em upload. No lançamento a franqueada está revendendo o Plano Ultra – PF – de 350 mbps por R$ 99,99 ao mês por 6 meses.

Os bairros atendidos por Terra Fibra em Vargem Grande Paulista são: Bairro dos Coelhos, Bairro dos Pereiras, Bairro Graças, Bairro Pereiras, Bairro Pires, Bela Vista, Caminho do Sol, Capela de São Pedro, Capitão Jeronimo, Casa Blanca, Centro, Chácara Belverde, Chácara Carmo, Chácara Esperança, Chácara Remanso I e II, Chácara Santa Mônica, Chácara São Judas Tadeu, Chácara São Paulo, Cidade Jardim, Cidade São Pedro, Colina Bandeirantes, Condomínio Santa Adélia, Fazenda Belbancy, Fazenda Carmo, Granja Suzuki, Granja Cristiana, Granja Cristina, Jardim Acoty, Jardim Amarildo, Jardim Aurora, Jardim Bela Vista, Jardim Betânia, Jardim Elias, Jardim Emília, Jardim Europa, Jardim Floresta, Jardim Giane, Jardim Helena Maria, Jardim Hermínia, Jardim Madalena, Jardim Marco Polo, Jardim Margarida, Jardim Marialda, Jardim Mirador, Jardim Miriam, Jardim N S Aparecida, Jardim Nagoya Garden, Jardim Narita Garden, Jardim Olímpia, Jardim São Marcos, Jardim Santa Paula, Jardim São Lucas, Jardim São Mateus, Jardim Vargem Grande, Lagoa, Los Álamos, Mariápolis Araceli, Mariápolis Ginetta, Matão, Monte Catine, Morada do Sol, Parque do Agreste Galeria I e II, Parque Lages, Parque Residencial, Parque Ruth Maria, Parque Santo Afonso I e II, Planalto, Portão Vermelho, Recanto dos Pássaros, Recanto Jandaia, Recanto Verde, Refúgio Amigos, Rene Corrêa, Residencial San Diego, Sossego, Tijuco Preto, Vila Branco, Vila Dirce, Vila Feliciano, Vila Friburgo, Vila Industrial, Vila Josefina, Vila Olímpia, Vila Pires. (Com assessoria de imprensa)

