Terra Fibra, franquia de banda larga da Vivo, chega a Aguaí

Modelo oferece internet fixa com até 500 Mbps de velocidade de download e 250 de upload em planos disponíveis para mais de 11 mil novos domicílios em 43 bairros, incluindo residências e empresas

A Vivo anunciou que chegou com a Terra Fibra, sua franquia de banda larga, à cidade de Aguaí, no interior de São Paulo. O modelo oferece internet fixa com até 500 Mbps de velocidade de download e 250 de upload. Os planos ficam disponíveis para mais de 11 mil novos domicílios em 43 bairros, incluindo residências e empresas. A operação será realizada pela franqueada AXT Telecomunicações, pertencente ao Grupo AXT.

O Terra Fibra está presente em 23 cidades do país. No Estado de São Paulo, são 14 municípios: Aguaí; Porto Ferreira; Pindorama; Santa Adélia; Monte Mor; Laranjal Paulista; Francisco Morato; Franco da Rocha; Caieiras; Novo Horizonte; Monte Alto; Taquaritinga; Cerquilho; Vargem Grande Paulista.

Lançado em 2019, a marca Terra Fibra é utilizada por franqueados que investem na estrutura de fibra óptica e buscam o licenciamento da Vivo para acelerar a atração de clientes.

Os bairros atendidos pela Terra Fibra em Aguaí são Cecap, Centro, Cidade Nova, Colinas, Distrito Industrial, Estrada Grande, Estreito, Fazenda São Francisco, Gallardo, Itupeva, Jardim Aeroporto, Jardim Alpes, Jardim Bela Vista, Jardim Center City, Jardim Cidade Nova, Jardim do Mar, Jardim Nova Aguaí, Jardim Planalto, Jardim Primavera, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Úrsula, Jardim Vista Colina I, Jardim Vista Colina II, Lagoa Seca, Monte Líbano, Nova América, Parque Carlota Redher, Parque Ecológico Centenário, Parque Interlagos, Parque Miguelito, Santa Maria, São Benedito, Taquaranta, Vila Bom Gosto, Vila Braga, Vila dos Anjos, Vila N Siriri, Vila Nova América, Vila Nova Aparecida, Vila Paraíso, Vila Regina, Vila São José e Vila Senador Teotônio Vilela.

