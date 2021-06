Terra Fibra chega a 15 cidades e busca acelerar ritmo de expansão em 2021

Para 2021, a Vivo tem plano de expansão envolvendo todas as regiões do Brasil

A Terra Fibra, marca de franchising da Vivo para provedores de internet por fibra, está presente atualmente em 15 cidades. Número este que vai crescer mais, e por todo o Brasil, segundo afirmou Fernando Duschitz, gerente de Franquia da Vivo no InovaTIC hoje, 10. “Tem um plano robusto de lançamento pra este ano e o começo do ano que vem”, disse.

Duschitz não pôde abrir a meta do plano para a quantidade de cidades receberão a Terra Fibra, mas disse que envolve todas as regiões do Brasil. Hoje, a marca está presente principalmente no Centro-Oeste e no estado de São Paulo.

A operadora prioriza cidades que tenham a abrangência do backbone da operadora, afirmou o gerente. O modelo da marca se baseia em franquias, para permitir maior penetração. Nele, o franqueado entra com os investimentos nas cidades e a Vivo com o know-how e o suporte.

Dentre os critérios para a escolha de parceiros, estão a rede do provedor e a necessidade de alteração da topologia, conforme a perspectiva de qualidade da Vivo. A companhia também está aberta a parceiros que ainda estejam começando sua rede.

No primeiro trimestre de 2021, a Vivo deteve uma adição líquida de FTTH de 368 mil, um recorde se comparado aos trimestres anteriores. Isso representa o dobro de acréscimos do que o mesmo período do ano anterior. A Vivo chegou a 16,3 milhões de residências no mesmo trimestre.

