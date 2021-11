Terra amplia investimento em conteúdo próprio

O Terra está ampliando seus investimentos na produção de conteúdo próprio e desenvolvimento de projetos e produtos. Para atender a nova estratégia, o Terra está com vagas abertas relacionadas às áreas de publicidade, projetos, comercial, produtos, conteúdo, audiovisual e tecnologia. Ao todo, 40 novos profissionais devem chegar ao Terra ainda em 2021.

Esse movimento faz parte de um novo processo no Terra conduzido por Claudia Caliente, que assumiu a diretoria do Terra em setembro deste ano. Com uma experiência de 17 anos no mercado digital, teve uma passagem de mais de 10 anos no R7, do grupo Record. “Fazer uma grande transformação só é possível com pessoas, conhecimento e um objetivo claro. O mundo digital ainda tem muito espaço e o Terra que é uma marca forte com um DNA e histórico de protagonismo vem com a missão de ajudar a escrever esta revolução.”, explica Claudia. Junto com ela, chegaram os executivos Henrique Bosco e Julio Tortorello, que atuam nas frentes de marketing de produtos/projetos e monetização do Terra, respectivamente.

Na foto, a equipe completa do Terra, que além de Claudia, Henrique e Julio, conta também com a experiência de Renata Gierun, a frente da área de experiência e conteúdo do portal, e Daniele Almeida, responsável por AdSolutions e assume o time de tecnologia. Junto com eles está Ricardo Hobbs, VP de Estratégia e Novos Negócios da Vivo, da qual o Terra faz parte. (com assessoria de imprensa)

