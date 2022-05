Terceira edição do 5×5 TecSummit acontece de 05 a 09 de dezembro

Evento, organizado pelos portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, será 100% online. Cinco dias de debates com as verticais Governo, Energia&Sustentabilidade, Saúde, Finanças e Entretenimento.

A terceira edição do 5×5 TecSummit, evento organizado pelos portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside acontecerá de 05 a 09 de dezembro, no formato 100% online. Cinco dias de debates com as verticais Governo, Energia& Sustentabilidade, Saúde, Finanças e Entretenimento.

A edição 2021 contabilizou mais de 1.400 pessoas logadas na página do 5×5 TecSumit para assistir aos painéis e palestras. Já os painéis somaram mais de 2.500 visualizações até o começo de janeiro de 2022.

Para a terceira edição, uma novidade: a inclusão de sustentabilidade nos debates, tema relevante para a organização das empresas e para a sobrevida do planeta. O impacto da pandemia de Covid-19 segue significativo na economia global, agora, agravada pela Guerra da Ucrânia.

No setor de TIC, haverá discussões importantes com as eleições gerais; com a chegada do 5G; com a consolidação do uso das novas tecnologias como Inteligência Artificial; dos modelos inovadores de meios de pagamentos; da telessaúde e das aplicações oriundas das healthtechs e da busca por novas fontes de energia.

“O Brasil vive em 2022 um ano muito peculiar com as eleições gerais e as mudanças que elas vão provocar em uma área tão relevante na digitalização como o Governo. O País tem de debater projetos de Estado para assegurar as conquistas da transformação digital”, diz Ana Paula Lobo, diretora do portal Convergência Digital.

“A regulamentação da telemedicina; a digitalização acelerada do ecossistema; o surgimento de novas healtechs; os investimentos de aquisição e fusão no setor prometem trazer discussões relevantes sobre os novos modelões de negócios na Saúde”, diz Claudiney Santos, editor do portal TI Inside e Saúde Digital News.

A sustentabilidade, que passou a ser incorporada na vertical que trata de Energia, não poderia deixar de se fazer representar em um Congresso que trata de inovação. “As iniciativas para a redução do consumo de energia, e mesmo a substituição da energia “suja” por formas mais adequadas, perpassam os mais diferentes segmentos econômicos. E, por isso, serão agregadas aos debates, que irão incluir também IoT, smart grid e as TICs no segmento de petróleo e gás”, explica Miriam Aquino, diretora-executiva do portal Tele.Síntese.

Para a agenda de entretenimento, a agenda destaca o crescimento do mercado de jogos online, os impactos do Metaverso e das redes de alta velocidade, como 5G, WiFi6E e fibra. “O setor de entretenimento é um forte indutor de novas tecnologias e foi um dos segmentos econômicos que mais se transformou nos últimos anos. Entender pra onde vai o setor é entender para onde vai não apenas a evolução tecnológica, mas os próprios hábitos de consumo”, diz Samuel Possebon, editor da Teletime.

No setor financeiro, a consolidação do open finance, a evolução do Pix com suas novas funcionalidades, o aumento de experiências com criptomoedas no Brasil e os planos do governo federal de criar uma versão digital do Real serão temas abordados. “O Brasil viveu nos últimos anos uma revolução no setor financeiro, com uma regulamentação que impulsionou o advento de fintechs e de diversos novos serviços. Vamos discutir no 5×5 TecSummit quais serão os próximos capítulos dessa história”, adianta Fernando Paiva, diretor editorial do Mobile Time.

As inscrições para o 5×5 TecSummit já estão abertas e são gratuitas no site www.5x5tecsummit.com.br Se inscreva e garanta a sua vaga.

