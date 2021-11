Tencent Cloud lança primeiro IDC no Brasil

Com isso, a companhia marca sua entrada na América Latina para apoiar as organizações locais na integração com o mercado chinês e da região Ásia-Pacífico

A Tencent Cloud, braço de computação em nuvem da Tencent, lançou seu primeiro Internet Data Center (IDC) no Brasil, localizado em São Paulo. Agora a subsidiária está presente em 27 regiões e 68 zonas de disponibilidade. A adição do novo data center à rede global da Tencent Cloud marca sua entrada oficial no mercado latino-americano e destaca o compromisso da companhia com a digitalização mundial.

A inauguração do primeiro Internet Data Center da Tencent Cloud no Brasil visa atender à crescente demanda de digitalização no país e na América Latina. A entrada visa apoiar organizações com base na América Latina a crescer no mercado chinês e na região Ásia-Pacífico por meio da integração de dados.

As instalações do data center em São Paulo adquiriram a certificação de design e infraestrutura Uptime Tier-III, com PCI DSS, ISO27001. Ele também apresenta conexões de fibra ótica de rede redundantes para muitos h ubs de troca de rede em São Paulo.

O gasto total com infraestrutura como serviço em nuvem pública (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS) deve chegar a US$ 3 bilhões em 2021 no Brasil, segundo a consultoria IDC. Isso representa um aumento de 46,5% na comparação ano a ano. “O Brasil é um mercado dinâmico e empolgante com um número crescente de empresas digitais de alto crescimento”, afirma o vice-presidente sênior da Tencent Cloud International, Poshu Yeung.

O público alvo da Tencent Cloud é de clientes de empresas de mídia, jogos, redes sociais e fintechs, como a companhia de games Level Up!. Exemplos de serviços fornecidos pela Tencent Cloud incluem mídia em nuvem, transmissão ao vivo de vídeos, desenvolvimento de sites e jogos e soluções de educação online. (Com assessoria de imprensa)

