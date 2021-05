TELY ligará os polos de conteúdo da Globo em SP e RJ

A operadora regional TELY foi a escolhida pela Globo para para oferecer serviço de transmissão de dados à corporação. Com o serviço oferecido pela empresa, a Globo terá total controle técnico e operacional de sua rede de dados entre os polos de conteúdo no Rio de Janeiro e São Paulo.

A produtora incorpora uma solução de transporte que permite a utilização de diversos protocolos de rede, podendo com isso fomentar sua rede de serviços, massificar a entrega de seus conteúdos próprios e facilitar a conexão com outros ASN (redes IPs).

“Com a solução integrada fornecida pela TELY, a Globo reduz consideravelmente o seu Opex e otimiza a escalabilidade de sua rede de serviços, uma vez que não mais necessita contratar upgrade de circuitos de transporte para suportar o crescimento de tráfego, que virá com maior consumo ou maior oferta de serviços e produtos”, explica o diretor comercial da TELY, Eduardo Lites.

Com o acordo, a Globo poderá atingir uma maior capacidade de transmissão, de 100Gbps para 300Gbps, utilizando-se do mesmo canal de 100GHz da operadora, que possui um sistema dimensionado com canais DWDM Ciena. Com esse sistema, a rede de transmissão de dados é composta por canais de largura espectral de 100GHz, que apresenta altos índices de disponibilidade de serviço pela resiliência da infraestrutura. (com assessoria de imprensa).