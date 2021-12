Tely lança novas rotas no sudeste em 2022

Canais de até 400 Gbps entre as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos fazem parte da expansão da empresa, que lança as novas rotas no sudeste no primeiro semestre do ano que vem

Novos canais de até 400 Gbps entre as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos fazem parte da expansão da Tely para 2022. A empresa vai lançar as novas rotas no sudeste no primeiro semestre do ano que vem.

De acordo com a Tely, os novos canais que serão iluminados são três: RJO-BHE, BHE-SPO e SPO-STS. A primeira rota ocorrerá com a iluminação de RJO-BHE, que irá usufruir da infraestrutura de

gasoduto para subir a nova rota de backbone.

PUBLICIDADE

A rota BHE-SPO contará com canais DWDM utilizando-se da infraestrutura de gasoduto e uma nova rede DWDM com infraestrutura pela rodovia Fernão Dias, contemplando duas rotas de uma rede óptica protegida.

A iluminação da rota SPO-STS também usará a infraestrutura de

gasoduto para subir a nova rede de backbone com conexão nas principais landing stations de Santos e Praia Grande, garantindo uma nova rota de conexão com os cabos submarinos.

“O projeto vai beneficiar todos os clientes da base ativa, além de abrir novas prospecções, principalmente no segmento Carrier, que poderá contar com uma rede mais resiliente e com múltiplas rotas nos principais centros de troca de tráfego do país”, diz Eduardo Lites, Diretor de Negócios da Tely.

Em agosto de 2021, a Tely anunciou investimento em rede submarina do nordeste a São Paulo. No mês passado, mostrou intenção de ser fornecedora de infraestrutura no 5G.

Negócios internacionais

Apesar da expansão nacional, o foco da Tely está também no exterior. A Tely Américas, braço internacional da empresa, funciona desde 2020, e tem o objetivo de atender empresas globais que desejam estabelecer uma forte presença no Brasil.

A Tely Américas utiliza conexões de transporte de dados e infraestrutura, estabelecidas pela rede de fibra óptica terrestre e submarina. Tratada pela própria empresa como um spin-off da Tely, tem presença em Miami, na Flórida (EUA).

O foco do braço internacional da Tely oferece soluções de conectividade e acesso aos principais ASN`s. Tambpem busca a obtenção de agilidade nos trâmites contratuais e comerciais para operadoras que detêm o controle (holding) fora do Brasil e parcerias estratégicas com fornecedores de infraestrutura globais e empresas InfraCo (Infrastructure company),

“Temos aliança com fornecedores e distribuidores de conteúdo, e conhecimento legal e estratégico do mercado brasileiro, que tornam os processos menos burocráticos e mais precisos, além de modelos de negócios aderentes ao mercado internacional”, destaca o CEO Leonardo Lins.

PUBLICIDADE