Tely aumenta capacidade de rede paraibana com Ciena

A Tely, empresa de telecomunicações em João Pessoa, Paraíba, opera uma rede nacional de fibra óptica de mais de 20.000 km que atravessa 200 cidades em 11 estados, fornecendo conectividade no atacado para provedores de internet, operadoras, entidades governamentais e empresas privadas.

A Tely oferece serviços como internet, LAN, colocation, computação em nuvem, compartilhamento de espectro, troca de fibras e muito mais.

Para lidar com os crescentes volumes de tráfego entre os centros críticos do Rio de Janeiro e São Paulo, a Tely utiliza a plataforma de interconexão compacta Waveserver Ai da Ciena para expandir sua capacidade de transmissão.

A solução óptica coerente utiliza transponders de 400 Gbps, fornecendo ao provedor de rede uma escalabilidade massiva e suporte para o crescimento contínuo do tráfego e otimização em termos de custo e potência por bit. E mais, a simplicidade operacional do Waveserver Ai permite que a operadora faça o tráfego fluir rapidamente.

“A solução da Ciena nos permite atender às crescentes necessidades de capacidade dos aplicativos em nuvem e serviços de dados mais exigentes de nossos clientes”, disse Leonardo Lins, CEO da Tely.

Além do reforço já feito na rota paraibana, a Tely pretende ampliar as suas redes de transmissão no país em 2022. Vai conectar este ano as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Os novos canais que serão iluminados são três: RJO-BHE, BHE-SPO e SPO-STS. (Com assessoria de imprensa)

