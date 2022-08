Tely amplia capacidade da rede de dados

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Tely continua investindo para aumentar a capacidade de sua rede de dados a atender à crescente demanda do volume de tráfego. A expectativa do CEO Leonardo Lins é concluir a expansão até este ano.

Apresentação da entrevista: Com forte presença no Nordeste e um backbone nacional, a Tely tem investido para aumentar a capacidade de sua rede de transporte. Opera uma rede de fibra óptica que atravessa 200 cidades em 11 estados. Já ampliou a capacidade de sua rede de dados entre São Paulo e Rio de Janeiro, com sistema de transmissão de 400 Giga. Nesta entrevista, a terceira da série CEOs em Foco promovida pela Ciena, o CEO Leonardo Lins fala da iluminação de novas rotas, entre Rio e Belo Horizonte, além e fechar o anel de BH a São Paulo.

