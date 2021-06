Televisa e América Móvil lideram mercado de TV paga na América Latina

Consultoria BB contabiliza 66 milhões de domicílios com serviço legal na região, e outros 19,4 milhões com TV pirata ou subnotificados

Televisa e América Móvil são as líderes do mercado de TV paga da América Latina em relação ao número de assinantes. É o que indica o estudo Mapa da TV Paga e OTTs, da BB, empresa de análise de mercado.

Ao investigar o mercado de TV Paga, a consultoria identificou em seu serviço AUDITV+ 66 milhões de domicílios declarados com assinatura de TV na América Latina. Os números se referem a pessoas que realmente contratam, sem pirataria nem subnotificação, atingindo uma penetração de 35%.

Televisa e América Móvil têm, cada uma, 18% do mercado. Na sequência aparecem DirecTV (15%), Grupo Telefônica (6%) e Grupo Clarín (5%).

85,4 milhões é o número total de domicílios acessando o serviço de televisão paga, se forem levados em conta pirataria e subnotificação, o que equivale a cerca de metade dos domicílios da região.

Penetração

Costa Rica, México e Argentina são os países em que a TV paga atingiu o maior terreno, e onde a penetração do serviço atinge, respetivamente 60%, 59% e 58% dos domicílios.

Na América Latina, 24% dos domicílios consomem TV Paga e OTTs, 19% apenas OTTs e 17% assinam somente a TV Paga. Segundo a BB, a penetração de ambos os serviços aumenta consideravelmente ano após ano, registrando um aumento de mais de 14,8 milhões de domicílios que consomem TV Paga e OTTs simultaneamente nos últimos cinco anos. Isso pode mostrar que ambos os serviços coexistem e se complementam, diz a consultoria.

Com foco no mercado de multiplataformas, o estudo BB-Multiscreens identificou 235 plataformas OTTs, 475 mil títulos de filmes e 84 mil títulos de séries disponíveis na América Latina. A Argentina é o país que oferece a maior quantidade de OTTs, 98 plataformas online. O México é o próximo, com 95; e em terceiro lugar se encontra o Chile com 89.

Internet

Outro estudo, o BB-New Media Essentials, indicou que a penetração dos domicílios com internet na região cresceu 10% nos últimos 5 anos. Ao analisar o consumo, observou-se que 86% dos domicílios latino-americanos com acesso à internet consomem o mesmo conteúdo online. Tendo em vista as OTTs usadas de todos os modelos de negócio, incluindo as OTTs ilegais, o levantamento apontou que os domicílios que consomem conteúdo online acessam em média 5 plataformas.

Dentro dos modelos de negócio SVOD, TVOD e TV Everywhere, os três principais players da região são Netflix, Amazon Prime Video e Claro Video. São eles que têm o maior número de usuários da América Latina. Os aspectos mais valorizados pelos usuários dessas

plataformas são a oferta de filmes e séries, seguida pelo conteúdo original e, em terceiro lugar, a interface e navegação.

Filmes, séries e documentários formam o top 3 de conteúdo favorito dos usuários latino-americanos. Comédia, ação e ficção-científica, nesta ordem, são os gêneros preferidos.