Telespazio faz em Maricá o maior Teleporto da América Latina

Maricá terá o maior Teleporto da América Latina, capaz de gerir 700 satélites. A pedra fundamental foi lançada ontem, 14, com a presença de executivos da Telespazio Brasil, responsável pela obra, representantes da Prefeitura de Maricá e do governo do estado.

A expectativa do grupo Telespazio, subsidiária da joint venture italiana Leonardo e Thales, é que o Teleporto de Maricá entre em funcionamento antes do fim deste ano.

O teleporto ficará em uma área da fazenda Nossa Senhora do Amparo, no bairro Retiro. Será utilizado na gestão da constelação de 700 satélites da operadora OneWeb.

O projeto permitirá acesso à internet de alta velocidade e baixa latência, comunicações de alta segurança para instituições governamentais, defesa, indústrias de petróleo, aviação e navegação, além de empresas de telefonia móvel que trazem 3G, 4G e 5G para todas as partes do Brasil.

O lançamento da pedra fundamental acontece dois anos após a assinatura do projeto de joint venture entre a CODEMAR e o grupo italiano em fevereiro de 2020.

Marzio Laurenti, CEO da Telespazio Brasil, destacou o motivo da escolha de Maricá para sediar o projeto do novo Teleporto que, segundo ele, não foi por acaso.

“Viemos para a cidade por ela ser um importante polo de petróleo do Brasil. Teremos uma parceria perfeita em Maricá, porque será uma grande vitrine nacional. Hoje iniciamos um trabalho voltado para a hospedagem dos acessos de satélite que estarão em funcionamento em toda a América Latina até o final do ano, mesmo período em que a constelação da OneWeb começará a iniciar serviços globais com sua rede”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com as presenças do embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello; do cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia; cônsul geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani.

