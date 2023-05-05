Teles têm apenas duas cadeiras no novo “conselhão”

(Atualizada) Eduardo Navarro, diretor global do grupo Telefónica, e José Félix, presidente da Claro, são os únicos representantes das teles nos 246 componentes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, chamado de “Conselhão”, recriado nesta quinta-feira, 4, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A instância servia como diálogo entre o governo e a sociedade civil.
Os representantes no Brasil das principais plataformas digitais foram convocados.
Veja todos os convocados:
ABILIO DOS SANTOS DINIZ; ADALBERTO SOUZA GALVÃO; ADEMIR VENTURIN; ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO; ADILSON MONTEIRO ALVES; ADRIANA BARBOSA; ADRIANA MARCIA MARCOLINO; AIRTON CANO; ALBERTO BORGES DE SOUZA; ALCIELLE DOS SANTOS; ALCIONE DE ALBANESI; ALESSANDRA GONÇALVES DE FRANÇA; ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO CALADO; ALEXANDRA SORAIA DE VASCONCELOS SEGANTIN; ALEXANDRE DE ALMEIDA YOUSSEF; ALINE SOUSA DA SILVA; ANA AMÉLIA INOUE; ANA CAROLINA DAS NEVES SILVA DA HORA; ANA CAROLINA LIMA; ANA KARINA BORTONI DIAS; ANA LUCIA PEDRO FONTES; ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI; ANDRÉ JUNQUEIRA AYRES VILLAS-BÔAS; ANDRE PASSOS CORDEIRO; ANTONIA CLEIDE ALVES; ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ; ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO; APARECIDA SUELI CARNEIRO; ARISTIDES VERAS DOS SANTOS; ATILIO RULLI; AYALA LINDABETH DIAS FERREIRA; BENILDA REGINA PAIVA DE BRITO; BRAULINA AURORA; BRUNA CHAVES BRELAZ; BRUNO ANTONIO SINDONA PEREIRA; BRUNO CATSIAMAKIS QUEIROGA; CAIO LUIZ CARNEIRO MAGRI; CAMILA APARECIDA SILVA SANTOS; CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR; CARLA SMITH DE VASCONCELLOS CRIPPA PRADO; CARLOS ANTONIO LUQUE; CARLOS ERANE DE AGUIAR; CARLOS FAUSTINO FIRMINO DE SOUSA; CHAIM ZAHER; CHIEKO NISHIMURA AOKI; CLAUDIA MARIA COSTIN; CLAUDINE BASTOS BAYMA DERBLI; CLÁUDIO LOUREIRO SANTOS; CLAUDIO LUIZ LOTTENBERG; CLAUDIO MEDEIROS NETTO RIBEIRO; CLEMENTE GANZ LÚCIO; CONRADO LEISTER; CRISTIANA MENEZES SANTOS; CRISTINA ADELINA DE ASSUNÇÃO; CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA; CRISTINA LÚCIA DUARTE PINHO; DAVI KOPENAWA YANOMAMI; DÉBORA CRISTINA BRETTAS ANDRADE GUERRA; DEBORA RICARDO BASTOS; DENIS MIZNE; DEYVID SOUZA BACELAR DA SILVA; DIRLENE REGINA DA SILVA; DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI; DOUGLAS ELIAS BELCHIOR; EDSON AUGUSTO BEZERRA LOPES; EDUARDO CALDERARI; EDUARDO LUIZ WURZMANN; EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON; EDUARDO NAVARRO DE CARVALHO; EDVALDO SANTIAGO VIEIRA; ELBIA APARECIDA SILVA GANNOUM; ELISA VIEIRA WANDELLI; EMANUEL TELES OLIVEIRA; EMERSON KAPAZ; ENILSON SIMÕES DE MOURA; ENNIO CANDOTTI; ERAI MAGGI SCHEFFER; ERASMO CARLOS BATTISTELLA; ESTHER BEMERGUY DE ALBUQUERQUE; EUNICE CABRAL; FABIO JOSE SILVA COELHO; FABRÍCIO BLOISI ROCHA; FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA; FERNANDA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO BURLE; FERNANDO AUGUSTO QUINTELLA; FERNANDO GUIMARÃES RODRIGUES; FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO; FRANCISCO DAL CHIAVON; FRANCISCO GOMES NETO; FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE LIMA; FRANK ROGIÉRI DE SOUZA ALMEIDA; FRANKLIN FELIX DE LIMA; GABRIEL BENEDITO ISSAAC CHALITA; GERMANO RIGOTTO; GILBERTO TOMAZONI; GILSON FINKELSZTAIN; GINO PAULUCCI JUNIOR; GLAUCO ANTONIO TRUZZI ARBIX; GLAUCO CEZAR HUMAI; HELENA BONCIANI NADER; HELENO MANOEL GOMES DE ARAÚJO FILHO; HÉLIO BRUCK ROTENBERG; HELUIZA REGINA SOARES DA SILVA; ILONA SZABÓ DE CARVALHO; ILSON MATEUS RODRIGUES; INGRID GUIMARÃES BARTH; ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA; ISABELA GIORDANO GIL MOREIRA; IVONE MARIA DA SILVA; JANETE ANA RIBEIRO VAZ; JEANINE PIRES; JEOVANI FERREIRA SALOMÃO; JOÃO CARLOS NOGUEIRA; JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS; JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR; JORGE ALBERTO FURTADO; JORGE NEVAL MOLL FILHO; JOSÉ ANTÔNIO GUARALDI FÉLIX; JOSE CARLOS RODRIGUES MARTINS; JOSE GARCIA NETTO; JOSE HENRIQUE CUTRALE; JOSÉ RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE; JOSÉ ROBERTO TADROS; JOSE SERIPIERI FILHO; JOSÉ VICENTE; JOSEPH MICHAEL COURI; JOSUÉ AUGUSTO DO AMARAL ROCHA; JOSUE CHRISTIANO GOMES DA SILVA; JULIANA DURAZZO MARRA; JÚLIO BARBOSA DE AQUINO; JÚLIO RENATO LANCELLOTTI; JUVANDIA MOREIRA LEITE; KATIA DRAGER MAIA; KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS; LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO; LAURA BARBOSA DE CARVALHO; LEILA MEJDALANI PEREIRA; LEONILDO JOSÉ MONTEIRO FILHO; LIEL MARCIO CINTRA MIRANDA; LIGIA MOREIRAS SENA; LILIA KATRI MORITZ SCHWARCZ; LUANA GENOT; LUCAS BARCELOS VARGAS; LUCAS PRADO KALLAS; LUCIANO DIAS MONTEIRO; LUDHMILA ABRAHÃO HAJJAR; LUIS ROBERTO POGETTI; LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI; LUIZA HELENA TRAJANO; MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA; MARCEL DE ALMEIDA FUKAYAMA; MARCELO KAYATH; MARCELO LIVIERO CARVALHO DE MORAES; MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAUJO; MARCELO VIEIRA ABRITTA; MÁRCIA CALDAS FERNANDES; MÁRCIO DE LIMA LEITE; MÁRCIO LOPES DE FREITAS; MARCO ANTONIO SILVA STEFANINI; MARCO AURÉLIO DE CARVALHO; MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS; MARCOS AUGUSTO GUERRA; MARCOS MARINHO LUTZ; MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO; MARGARETH MATIKO UEMURA; MARIA ALICE SETUBAL; MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS; MARIA CLEIDEMAR QUEIROZ DA CRUZ; MARIA DA GLORIA BOULHOSA CAPUTO; MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS; MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO COSTA; MARIA EDUARDA DE ARRUDA FALCÃO VASCONCELLOS; MARIA ELISA BAPTISTA; MARIA JUDITE DA SILVA BALLERIO GUAJAJARA; MARIA PAULA DALLARI BUCCI; MARIA ZIENHE CARAMÊZ DE CASTRO LEITE CARNEIRO; MARINA BARBOSA DA SILVA; MARINA FREITAS GONÇALVES DE ARAÚJO GROSSI; MARLOVA JOVCHELOVITCH NOLETO; MARTINHA CLARETE DUTRA DOS SANTOS; MAYSA AYRES DA MOTTA BENEVIDES GADELHA; MIGUEL EDUARDO TORRES; MILTON MALUHY FILHO; MOACYR ROBERTO TESCH AUERSVALD; MOISÉS SELERGES JÚNIOR; MÔNICA DE OLIVEIRA LOURENÇO VELOSO; NALU DE FARIA DA SILVA; NATHÁLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA; NAYANA NADLER RIZZO SAMPAIO; NELSON AUGUSTO MUSSOLINI; NELSON AZEVEDO JOBIM; NILZA PEREIRA DE ALMEIDA; PATRÍCIA RIEPER LEANDRINI VILLELA MARINO; PATRICIA SOUTO AUDI; PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES; PAULO HUMBERTO ALVES DE SOUSA; PEDRO DE GODOY BUENO; PEDRO IVO VIANA MOURA; PEDRO WONGTSCHOWSKI; PRISCILA FONSECA DA CRUZ; PRISCILA PAMELA CESÁRIO DOS SANTOS; RAIMUNDO VIEIRA BONFIM; REINALDO DA SILVA BULGARELLI; RENATA PIAZZON; RENE SILVA DOS SANTOS; RICARDO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES; RICARDO PATAH; ROBERTO BISCHOFF; ROBERTO KALIL FILHO; ROBSON BRAGA DE ANDRADE; RODRIGO CALVO GALINDO; RODRIGO DIENSTMANN; RODRIGO FERNANDES AFONSO; RODRIGO MARTINS NAVARRO DE ANDRADE; RODRIGO RIBEIRO SABATINI; ROSANA TERESA ONOCKO-CAMPOS; ROSANGELA APARECIDA HILÁRIO; ROSANGELA LYRA; ROSELI DE DEUS LOPES; ROSILANE JARDIM VICENTE DOS SANTOS; ROSILDA PRATES; RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; SERGIO APARECIDO NOBRE; SERGIO BUTKA; SÉRGIO LUIS BORTOLOZZO; SERGIO LUIZ LEITE; SERGIO ZIMERMAN; SILVIA PENNA VIANNA VASCONCELOS; SILVIO ROMERO DE LEMOS MEIRA; TANIA BACELAR DE ARAUJO; TÂNIA COSENTINO; TERESA CRISTINA CORPA VENDRAMINI; VANDER FRANCISCO COSTA; VENILTON TADINI; VERA LÚCIA SANTANA ARAÚJO; VERCILENE FRANCISCO DIAS; VICENTE ABATE; VICTOR BICCA NETO; VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA; VITOR MAGNANI; VIVIANE PEREIRA SEDOLA; WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR; WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO; WILSON RAMOS FILHO; WOLF VEL KOS TRAMBUCH; e ZÉLIA AMADOR DE DEUS.