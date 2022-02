Teles montam ações de ajuda a Petrópolis

As operadoras de telecom montaram ações de ajuda a Petrópolis, depois que a cidade foi atingida por fortes chuvas, em uma catástrofe que já deixou mais de 100 mortos nesta semana. A Vivo enviou unidades de geradoras móveis e a Claro distribui bônus gratuitos a seus clientes.

Também a Telebras instala amanhã, 18, quatro conexões GESAC para comunicação e acesso à internet gratuitos, via Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), para auxílio às equipes de resgate, bombeiros, Defesa Civil, “aos desabrigados, desalojados e demais vítimas da tragédia”, segundo informou a empresa na noite desta quinta, 17.

De acordo com a Telebras, um dos pontos será instalado no 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – também conhecido como Batalhão Dom Pedro II, que fica no bairro de Valparaiso.

Outro será instalado na sede da Defesa Civil de Petrópolis; o terceiro, na sede da Prefeitura Municipal; e o quarto ponto terá local para instalação decidido amanhã, na cidade, pelos próprios agentes locais (defesa civil, bombeiros, policias civil e militar etc).

Em nota, a Vivo comenta o ocorrido e informa sobre suas ações. “Lamentamos profundamente a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A Vivo já enviou à cidade unidades de geradoras móveis, para ajudar a manter os possíveis impactos nas antenas por falta de energia devido à catástrofe local”.

A Vivo diz ainda que “por ora a situação está normalizada” e que está contato permanente com os bombeiros e a defesa civil para ajudar, no que for possível, a manter em funcionamento as redes de telecomunicações na região.

A Claro vai conceder um bônus gratuito de internet móvel para todos os clientes da região, inclusive para linhas pré-pagas ativas e sem crédito no momento. “O bônus tem validade de 7 dias e oferece 1GB que pode ser utilizado também em aplicativos de mensagem, buscando auxiliar nas comunicações emergenciais necessárias nesse momento”, informa a operadora.

Segundo a Claro, todas as suas estações de transmissão móvel estão sendo monitoradas e operam normalmente, no momento, “apesar de algumas indisponibilidades de energia e da dificuldade de acesso para abastecimento de combustível nos geradores”.

A rede fixa da Claro também está sendo recuperada em locais onde foi afetada. “Desde que as condições de segurança e o suprimento de energia elétrica possibilite a recuperação dos serviços”, diz a operadora, em nota.

Ajuda geral

A Conexis também emitiu comunicado, em nome das operadoras, sobre ações de ajuda a Petrópolis do setor.

“A Conexis Brasil Digital e as prestadoras de telecomunicações associadas se solidarizam com toda a população de Petrópolis (RJ) pela tragédia ocorrida após as fortes chuvas que atingiram a região. O setor de telecom vem trabalhando para manter a conectividade da população, com o monitoramento das estações de transmissão móveis, mobilização da equipe técnica e envio de unidades geradoras de energia para antenas”, diz a nota da entidade.

“Estamos à disposição das autoridades competentes para contribuir para amenizar os efeitos da tragédia”, conclui a Conexis.

