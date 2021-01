Teles conectam um município por dia com 4G em 12 meses

As operadoras móveis conectaram mais de um novo município por dia com 4G no período de 12 meses, entre dezembro de 2019 e novembro de 2020. Com isso, a cobertura do 4G no Brasil cresceu 9,4% em 12 meses e está em 5.138 municípios brasileiros, onde moram 98,3% da população nacional. Nesse período, 443 novos municípios receberam as redes de 4G, ampliando a conectividade no país.

De acordo com levantamento da Conexis Brasil Digital, no mesmo período foram ativados 17,6 milhões de novos chips 4G, somando um total de 170,8 milhões chips de quarta geração em todo o Brasil. Somente no mês de novembro foram ativados 2,4 milhões de novos chips 4G.

Em conjunto com as redes de 3G a banda larga móvel já está em todos os municípios brasileiros. O 3G está em 5.532 municípios, onde moram 99,93% da população nacional. No total, o Brasil conta com 204,7 milhões de acessos à internet pela rede móvel, em 3G e 4G.(Com assessoria de imprensa)