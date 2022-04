Telefônica vai distribuir R$ 5,85 bilhões em juros e dividendos até outubro

A Telefônica Brasil vai distribuir R$ 5,85 bilhões em dividendos e juros sobre capital para seus acionistas até 18 de outubro. O dinheiro corresponde ao lucro de R$ 6,23 bilhões obtido ano passado, já descontadas as reservas legais e para incentivos.

Do montante, R$ 2 bilhões serão distribuídos em dividendos para quem tinha ações da empresa na data de hoje, 26 de abril. O restante de juros sobre capital já teve as da ex concluídas ao longo dos últimos doze meses.

A companhia optou por pagar de uma vez todos os juros sobre capital (JSCP) em 19 de julho. Em 18 de outubro, vai distribuir os dividendos. Em JSCP, vai transferir ao todo R$ 2,32 bilhões. Em dividendos, o total será de R$ 3,52 bilhões. Mais detalhes na tabela abaixo:

A distribuição de dividendos neste formato foi aprovada pelos acionistas da Telefônica, que se reuniram nesta terça-feira na sede da empresa, em São Paulo. Na reunião, também aprovaram todas as contas e relatórios fiscais da companhia apresentados pelos diretores.

Transação intracompany

A Telefônica Vivo também informou à CVM hoje que assinou um aditivo contratual com a Telefónica Global Solutions Brasil. A transação consiste na celebração do 2º Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia Via Satélite, celebrado no final de 2018.

O aditivo prorroga o término de vigência do contrato original para 30 de novembro de 2024. O valor fixo para o novo período é de R$ 141.439.892,76. Com isso, o valor total fixo do contrato original é de R$ 361.305.506,25.

Segundo a Telefônica Brasil, a TGS apresentou o melhor preço na comparação realizada com outros fornecedores, bem como apresentou melhores condições comerciais e prestações de serviços mais vantajosas para a companhia.

